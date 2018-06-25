Bursa’nın batısına 15 yıl sonra minibüsler geri dönüyor

Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa’da, şehiriçi toplu taşımada 830 civarında belediye otobüsü hizmet veriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşanılan otobüslerde son zamanlardaki en büyük sıkıntı ise sefer saatleri arasındaki vakit. Özellikle metro istasyonlarıyla mahalle aralarındaki ulaşımı sağlayan besleme hattındaki otobüslerde dönüşüm yaşanacak. 2003’te BursaRay’ın hizmete girmesiyle şehrin batı tarafından kaldırılan minibüsler 15 yıl sonra yeniden Bursa yollarında boy gösterecek. Burulaş ile Özel Halk Otobüsleri Odası arasında düzenlenen protokole göre; BursaRay istasyonlarından başlayan besleme hatlarında Karsan’ın ürettiği Jest model alçak tabanlı minibüsler hizmet verecek. İlk etapta pilot bölge seçilen metro istasyonlarında hizmet vermek için model şartlarını taşımadığı için seferden çekilen 25 otobüsün yerine Bursa’da üretilen 50 minibüs toplu taşıma hizmeti sunacak.

Protokolün detaylarını İHA muhabirine anlatan Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Sadi Eren, Bursa halkına daha teknolojik araçlarda daha konforlu toplu ulaşım hizmeti sunmak için Burulaş’la sürekli diyalogda olduklarını söyledi. Eski model otobüslerin minibüse dönüşümü hakkında ise şu bilgileri verdi: "Besleme hatlarında vatandaşın beklememesi için yeni düzenlemeye gidildi. Yine validatörlü olacak alçak tabanlı, engelli rampası bulunan minibüsler önce pilot bölge seçilen semtlerde hizmet verecek. Araçlar alındı, hazırlıklar tamamlanırsa Temmuz başında minibüsler besleme hatlarında hizmete girecek. Trenden inen vatandaş, saatlerce beklemeden istediği yere sarı renkli minibüslerle gidecek. Hattan çekilen 25 otobüsün yerine 50 yeni araç devreye giriyor. Klimalı araçlar teknolojik donanıma da sahip olacak. Besleme hatlarındaki uygulama başarılı olursa şehir genelinde yeni yol haritası belirlenecek. İlk olarak Beşevler Metro İstasyonu ve Esentepe Bağlarbaşı İstasyonu’ndaki bazı besleme hatlarında minibüsler hizmet verecek.Araçlarımız 17 artı 3 kişi olarak dizayn edildi. ’Küçük otobüs’ denilen araçlarımız minibüs görümünde"