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13 Mayıs 2018 13:16

Bursa’nın bir asırlık annesine özel kutlama

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Mahallesi sakini Hacı Nazire Ünlü’nün 100’üncü yaşı için düzenlenen kutlamaya katıldı.

Bursa’nın bir asırlık annesine özel kutlama

13 Mayıs 2018 13:16

Başkan Bozbey, Ünlü’nün elini öperek, sağlıklı bir ömür diledi.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin en yaşlılarından biri olan ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Hacı Nazire Ünlü’nün, 100. yaşında ilk kez düzenlenen yaş günü kutlamasına katıldı. Ünlü ailesinin düzenlediği kutlamada, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ile Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Tez, Beşevler Mahallesi Muhtarı Erol Yılmazer, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz de, Hacı Nazire Ünlü’yü mutlu gününde yalnız bırakmadı.


Hacı Nazire Ünlü’nün elini öperek 100. yaşını kutlayan Başkan Bozbey, sağlıklı bir ömür diledi.


Heyecanı gözlerinden okunan Hacı Nazire Ünlü de, Bozbey’e teşekkür etti. Yaşamından kesitler anlatan Ünlü, "1918 yılında Yunanistan’da doğdum ancak hangi ay ve günde doğduğumu hatırlamıyorum. Kiraz zamanı diye biliyorum. Ailemin tek çocuğuydum. Mübadele döneminde ilk olarak Tekirdağ Şarköy’e, oradan da Bursa’ya göç ettik. 32 yıl Çekirge Askeri Hastanesi’nde hemşirelik yaptım. İsmet İnönü ile tanışma fırsatı buldum. Arapça’ya çok meraklıydım ve 92 yaşımda Arapça’yı öğrendim" dedi.




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