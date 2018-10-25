Bursa'nın dağ ilçeleri beyaza büründü

Bursa'nın 4 dağ ilçesi sabaha karşı etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Bursa'nın dağ ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yılın ilk karı, Büyükorhan, Keles, Harmancık ve Orhaneli'nin yüksek kesimlerine düştü. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Büyükorhan ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında kar yağmaya başladı. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Mesaiye gitmek için hazırlık yapan Büyükorhanlılar, beyaz örtü ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışı dolayısıyla özellikle ilcenin Belpınar Dağları, Görecik Yaylası Dağları, ve Mazlumlar köyü yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetre, ilçe merkezinde ise 2 santimetre olarak ölçüldü. İlçe sakinleri güne kar ile başlamanın güzel olduğunu söyledi. Vatandaşlar bu durumlara alışkın olduklarını ve her yıl ekim ve kasım ayının ilk haftasında ilçelerine kar düştüğünü söyledi.