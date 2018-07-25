Bursa’nın dağ yöresi de doğal gaza kavuşuyor

Türkiye’nin en büyük üçüncü doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ı doğal gazla buluşturmaya hazırlanıyor. EPDK’ya yaptıkları yatırım bütçesi başvurusunun olumlu sonuçlandığını açıklayan şirket, eylül ayında başlamayı hedeflediği çalışmalarını, 2020 yılının sonuna kadar tamamlamış olacak.

Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, dört ilçedeki çalışmalara bu yılın eylül ayında başlamayı hedeflediklerini belirtti. Şehrin her noktasına doğal gazı ulaştırmak için çalıştıklarını belirten ve 4 ilçe için ön güzergâh fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını duyuran Rapp, “EPDK tarafından onaylanan yaklaşık 95 milyon TL’lik yatırım planıyla Keles’e 2019, diğer üç ilçeye ise 2020 yılının sonuna kadar doğal gaz götürmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında, Orhaneli ilçe merkezine 37, Keles ilçe merkezine 27, Büyükorhan ilçe merkezine 25 ve Harmancık ilçe merkezine 26 kilometre polietilen ve çelik dağıtım hattı döşeyeceğiz. Dört ilçeyle birlikte Bursa’nın tamamını doğal gaza kavuşturma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız.”

5 binin üzerinde konuta doğal gaz gidecek

Bursa’da 2017 yılı itibarıyla 6.229 kilometre şebeke uzunluğuna ulaştıklarını belirten EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora ise, “Söz konusu dört ilçeye, BOTAŞ ulusal iletim hattının İnegöl kesiminden çıkış alarak, yaklaşık 110 kilometre yeni boru hattı yatırımı ile doğal gazı ulaştırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte ilçe merkezlerindeki imarlı mahallelerin tamamında doğal gaz altyapı yatırımları gerçekleştireceğiz. Dört ilçede 5 bini aşkın konutta ikamet eden yaklaşık 20 bin kişiye doğal gaz ulaştıracağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın tamamına en güvenilir, temiz ve konforlu yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini söyleyen EWE Turkey Holding CEO’su Dr. Frank Quante, “Uluslararası standartlarda sunduğumuz hizmetlerle müşteri memnuniyetimizi yüzde 90’ın üstüne çıkarmayı başardık. 10 yılı aşkın EWE tecrübesi ve grup şirketlerimizle el ele vererek oluşturduğumuz sinerji ile müşterilerimize ve Bursa’ya en iyi şekilde hizmet etmekteyiz.” dedi.

950 binin üzerinde abonesi bulunan Bursagaz, dört ilçesiyle birlikte Bursa genelinde hizmet verdiği ilçe sayısını 11’e çıkaracak.