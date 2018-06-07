Bursa’nın dağ yöresi doğalgaz ile buluşuyor.

4 ilçeye doğalgaz ulaştırılması için önümüzdeki aylarda çalışma başlatılacak.

Bursa’nın 4 dağ ilçesi Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’a doğalgaz ulaştırılması için önümüzdeki aylarda çalışmalar başlayacak. Bursa’da dağ yöresi ile birlikte doğalgazı olmayan ilçe kalmayacak.

Konu hakkında görüşlerini bildiren Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Doğalgaz, çevreye saygılı, havayı kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen, çevreci bir enerji kaynağıdır. Yeşiliyle nam salmış Bursa’ya baktığımızda tamamının doğalgaz konforu ile buluşması son derece elzem ve önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızı bu konforlu yakıt ile buluşturacak olan projede başta dağıtım şirketi Bursagaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.