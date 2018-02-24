Bursa’nın doğusuna ikinci KOSGEB Müdürlüğü geliyor

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda Bursa’daki KOBİ’ler için güncel KOSGEB destekleri anlatıldı. KOSGEB İl Müdürü Erkan Güngör’ün konuşmacı olduğu etkinliği Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ve KOBİ temsilcileri takip etti. KOSGEB tarafından verilen destekler hakkında sunum yapan İl Müdürü Erkan Güngör, 1990 yılında Türkiye’deki KOBİ’lerin desteklenmesi için KOSGEB’in kurulduğuna işaret etti. İlk yıllarda sadece imalat sanayisine destek verdiklerini vurgulayan İl Müdürü Erkan Güngör, 2009 yılında hizmet ve destek alanlarının büyüdüğünü aktardı. Bugün 3.2 milyon işletmeyi kapsayacak bir hizmet ağına sahip olduklarını söyleyen Güngör, “KOSGEB olarak 81 ilde 92 müdürlük ve 32 teknoloji merkezi ile hizmet veriyoruz. Bursa’da da 43 personel ile 60 bin KOBİ’ye hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bursa’daki KOBİ sayısı artınca daha iyi hizmet verebilmek için kentin doğusunda bir müdürlük daha açmaya karar verdik. İsmini Uludağ Müdürlüğü olarak netleştirdik. Çok kısa süre içerisinde şehrin doğusundaki işletmelere hizmet verecek bir müdürlüğümüz daha açılmış olacak olacak” diye konuştu.

KOSGEB tarafından verilen tüm destek ve kredi olanakları hakkında davetlileri bilgilendiren İl Müdürü Güngör, “1 Ocak 2018 yılında stratejik ürün destek programı başlığıyla yeni bir çağrıya çıktık. Buradaki amacımız ithal bağımlılığı olan ara malların yerli üretimini desteklemektir. 2015-2018 strateji eylem planında böyle bir madde var. İlgili bakanlığımız bir program geliştirdi. Programın KOBİ ayağının yürütülmesi işi KOSGEB’e verildi. 2018 yılı Türkiye’de millileştirme ve yerlileştirme yılı olarak belirlendi. Bütün kurumlar ithal bağımlılığı olan ürünlerin yerlileştirilmesi amacıyla programlar ve çağrılar açıyor. Buradaki gaye, büyük işletmelerin yurt dışından getirdiği ürünleri Türkiye’deki tedarikçileri vasıtasıyla yerlileştirmesidir. Böyle bir girişimde bulunan işletmelere KOSGEB olarak 5 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Programın sonunda söz alan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise üniversite olarak firmalarla ortak projeler yaptıklarını kaydetti. Ulcay, bu projelerin 150 bin TL’ye kadar olan kısmını bizzat desteklediklerini belirtti.

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ise Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) ortaklığında gerçekleştirilen programların tümünden haberdar olmak isteyenlerin KÜSİ portalını takip etmeleri gerektiğini söyledi.