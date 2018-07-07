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07 Temmuz 2018 12:46

Bursa’nın eğitimine Büyükşehir’den dev katkı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenen Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni eğitim öğretim yılında eğitime başlayacağını söyledi.

Bursa’nın eğitimine Büyükşehir’den dev katkı

07 Temmuz 2018 12:46


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin her alanda olduğu gibi eğitimde de marka olması hedefiyle eğitim kurumlarına destek verildiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenen Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni eğitim öğretim yılında yeniden eğitime başlayacağını söyledi.


Bursa’da Yıldırım İlçesi’nde, 50 yılı aşkın süredir öğrenci yetiştirerek eğitime katkıda bulunan Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından modern kimliğine kavuşuyor. Bursa’da Merkez İmam Hatip Lisesi olarak da bilinen Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, yaklaşık 25 milyon TL’lik yatırımla sil baştan yenileniyor. Bursa İmam Hatip Lisesi inşaatının yüzde 90’;ı tamamlanırken, yeni öğretim yılında öğrencilere eğitim vermesi hedefleniyor.


Bursa’ya değer katacak


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın eğitim hayatına önemli katkılar sunan Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin modern kimliğine kavuşarak yeni öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Başkan Aktaş, İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler için her türlü imkanın bulunacağını söyleyerek, “Mevcut yerinde yeniden yapılan okul, eğitim ve spor alanları, laboratuvarları ve yurtlarıyla Türkiye’nin seçkin okullarından biri olacak. Bursa’ya yakışan bir eğitim kurumunu kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.


Okul binalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendiği Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yurdunun ise hayırsever desteğiyle yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, yurdun inşaatını gerçekleştiren Rızvanoğlu İnşaat’a teşekkür etti.


15 dönüm üzerinde toplam 17 bin metrekare alanda 3 ana bloğun bulunduğu projede okul ve yurt yer alıyor. Çalışmalar tamamlandığında okulda 52 derslik, kapalı spor salonu ve 104 yataklı yurt binası da olacak. Okul, konferans salonu, kapalı otoparkı ve çevre düzenlemesi ile Bursa’ya değer katacak.




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