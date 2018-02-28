Bursa’nın en büyük ‘Öğrenci Kariyer Fuarı’ başladı

Üniversite öğrencileri ile sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefleyen fuara binlerde öğrenci akın etti.

28 Şubat-01 Mart tarihleri arasında devam edecek fuarda Türkiye’nin önde gelen firmalarının yöneticileri öğrencilere tecrübelerini aktaracak. Aynı zamanda fuar boyunca açık olacak stantlarda öğrencilere staj ve iş başvuru imkânları sunulacak. Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Prof. Dr. Aslı Hockenberger, KARMER Müdürü Yard. Doç. Dr. Memet Zencirkıran, akademisyenler, özel sektör yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, mevcut iktisadi faktörler içerisinde tecrübe ve zamanın çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Yüce, “Bilimden üretime, üretimden ekonomiye diye bir sloganımız var. Üniversitelerin bir görevi de içerisinde bulunduğu topluma değer katmasıdır. O yüzden Bursa’da bulunan tüm paydaşlarımızı kucaklamak ve onlarla ortak çalışmalar yapmak için uğraş veriyoruz. Ancak bu maalesef tam anlamıyla yeterli olmuyor. Biz kendimizi şanslı hissediyoruz. Bursa’daki tüm firmalar bizlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Daha da fazlası olabilir. Bizim tüm iş adamlarına ve girişimcilere kapımızın açıktır. Her türlü sorun ve projede bizlere gelerek yardım isteyebilirler. Ben üniversite yönetimi olarak açık çek veriyoruz. Yeter ki birlikte çalışmak isteyen girişimcilerimiz olsun. Gelişen ve yenilenen dünyada tek başına bir yerlere gelmek mümkün değil. El ele vererek ve birlikte çalışarak hedeflerimize ulaşabiliriz” diye konuştu.

KARMER Müdürü Yard. Doç. Dr. Memet Zencirkıran ise Kariyer Fuarı’nın amacının öğrencilerle sektör temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu söyledi. Toplam 32 firmanın fuarda yer aldığını açıklayan Zencirkıran, “Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 32 firma, fuarımızda stant açtı. Çok sayıda firmanın talebini maalesef reddetmek zorunda kaldık. Öğrencilerle özel sektörün bir araya gelmesinde çok önemli rol oynayan bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Binlerce öğrenci geliyor. Kesin bir rakam yok. Ancak gerek Uludağ Üniversitesi’nden gerek farklı üniversitelerden ve dışarıdan çok sayıda genç bu fuara akın ediyor” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından ilk oturumda Bosch Rexroth Üretim Departman Müdürü Ahmet Özdemir, Oyak Renault Eğitim Enstitü Müdürü Arda Kına, Orhan Holding Nobel Automotive Fabrika Müdürü Onur Türkmen ve Faveo Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül, uluslararası şirketlerde başarılı kariyer için yapılması gerekenler konusunda görüşlerini aktardılar. Fuar boyunca düzenlenecek oturumlarda Türkiye’nin önde gelen firmalarının yöneticileri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak.