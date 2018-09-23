Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Karabalçık Üzüm Festivali'nde Bursa'nın en iyi üzümleri belli oldu.

Karabalçık Mahallesi'nde düzenlenen ‘üzüm festivali' büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Osmangazi Belediyesi tarafından Türkiye'nin en lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Karabalçık Mahallesi'ndeki üzümlerin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivale ilgi büyük oldu. Festival, mehter takımının gösterisi ile başlarken, Osmangazi Halk Dansları Topluluğu üyeleri de sergiledikleri dans ve gösterilerle festivale renk kattı. Festivalde konser veren TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Ayşen Birgör de seslendirdiği şarkılarla Karabalçıklılara güzel bir gün yaşattı.

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlene festivale AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Mustafa Esgin, Büyükorhan Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Osmangazi Belediye Başkanvekili Ünal Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Albayrak ve Yunus Şahin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ünal Aksoy, “Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu güzel ülkemizin en müstesna yerlerinden bir tanesi de Osmangazi ilçemiz. Tarih, turizm, tarım, sanayi gibi birçok değere sahip bu ilçede yaşamaktan dolayı hepimiz çok şanslıyız. Osmangazi ilçemizin sahip olduğu tarımsal değerlerden biri de Karabalçık üzümü. Burada yetişen üzümleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına festival düzenliyoruz. Karabalçık üzümü o kadar lezzetli bir tarım ürünüdür ki, ülkemizin birçok şehrindeki pazarlarda bu mahallemizde yetişen üzümler satılmaktadır. Üzümünün güzelliğinden dolayı Karabalçık, Türkiye genelinde bir üne sahiptir. Bu güzel mahallemizin sahip olduğu ün, Osmangazi İlçemize de değer katmaktadır. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, Bursa'ya ve Osmangazi'ye özgü ürünlerin tanıtımına büyük önem veriyor. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen incir ve üzüm festivalleri gibi organizasyonlarla hem yetiştiricilerimize destek oluyoruz hem de şehrimizin değerlerinin tanıtımını sağlıyoruz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, "Bursa bereketli bir şehir. Tarım, sanayi, tarih, turizm hepsi şehrimizde var. Böyle nimetlere sahip bir şehirde yaşadığımız için ne kadar şükretsek az. Bursa'ya üretilen üzümün neredeyse 3'te 1'i Karabalçık Mahallemizde yetiştiriliyor. Bu üzümleri dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Ben de bir çiftçi kızı olarak Bursa'nın ürünlerinin tanıtımını sağlamak adına her türlü desteği vermeye hazırım. Bu tür festivaller, yetiştirilen ürünlerin tanıtımı sağlamanın yanı sıra birlik ve beraberliğimizi de güçleniyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a böyle güzel organizasyonları düzenlediği için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bursa'nın en iyi üzümlerinin belirlendiği 'En İyi Üzüm Yetiştiricisi Yarışması'na 21 yetiştirici katıldı. Atasarısı, Red Globe, Alphonse Lavalle ve İtalyan kategorilerinde düzenlenen yarışmada jüri üyeleri üzümleri irilik, homojen olup olmadıkları, tadı ve görünüşü yönünden değerlendirmeye tabi tuttu. Yapılan değerlendirme sonunda Atasarısı kategorisinde Süleyman Özdemir, Red Globe kategorisinde Hasan Özek, İtalyan kategorisinde Ender Eser ve Alphonse Lavalle kategorisinde de Ayhan Akın birinci oldu.