Bursa’nın ‘Genç Star’ı belli oldu

Liseli gençlerin müzik alanında tüm yeteneklerini sergilediği final mücadelesinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından gençlerin önünü açmak ve sesini duyurmak isteyen genç yeteneklere destek olmak amacıyla bu yıl 10. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması Genç Star, muhteşem bir final gecesine sahne oldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Toprak Sergen’in yaptığı yarışmanın finalinde 26 okul, 7 farklı kategoride birincilik için mücadele etti. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında en iyi erkek ve en iyi bayan solist olabilmek için sahneye çıkan liseli gençler, salonu dolduran seyircilere müzik ziyafeti sundular.

Yarışmanın final gecesinde bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Genç Star’ın Türkiye’ye örnek sanatsal bir etkinlik olduğunu söyledi. Başkan Dündar, “Yetenekli çocuklarımızı teşvik etmek, nitelikli birer müzik dinleyicisi olabilmelerine destek sağlamak için düzenlediğimiz Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması ’Genç Star’ın bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bizler, çocuklarımızı nitelikli sanat eğitimine özendirmek istiyoruz. Genç Star’a bu yıl 56 okuldan katılım oldu. 26 okuldan gençlerimiz bu akşam finale kaldı. Gençler, burada sahneye çıkma heyecanını yaşıyorlar. Burada edindikleri tecrübe İtalya’da ses veriyor. İtalya’da yapılan yarışmada bizim çocuklarımız 2 kez dünya birincisi oldular” dedi.

Osmangazi’de gerek şehircilik faaliyetleri gerekse kültürel ve sanatsal etkinliklerle her alanda örnek işlere imza attıklarını ifade eden Dündar, “Bütçemizin önemli bir kısmını eğitime ayırıyoruz. Osmangazi’de 2 büyük okul inşa ettik. Bu okullarımızda bu yıl lise 2. sınıflar okuyor. İlçemizdeki 246 okulumuza destek olduk. Bu hizmetlerimiz, desteklerimiz artarak devam edecek. Bu çocuklar bizlerin geleceği. Edebiyat yarışmaları düzenliyoruz. Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmamıza dünyanın her tarafından eserler katılıyor. Mevlana Şiir Yarışması Türkiye çapında bir yarışma haline geldi. Bu yarışmalardan yeni yazarlar, yeni şairler çıkıyor. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu sporcularımız var. Bu yarışmalarla gençlerin önünü açıyoruz. Bu gençlerimizle geleceğe ümitle bakıyoruz” diye konuştu.

Yarışmanın jüri başkanı Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü İsmail Göğüş de bu yarışmayla birlikte gençlerin müzikle buluştuğunu belirterek, “Genç yeteneklerin keşfedilmesine fırsat veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan liseli gençler, kategorilerinde dereceye girebilmek için yeteneklerini sergilerken, dinleyenlere müzik dolu bir gece yaşattılar. Jüri üyeleri İsmail Göğüş, Mert Kocaili, Ersen Varlı, Ali Çakar ve Ogün Sanlısoy’un yaptığı değerlendirme sonucunda Türk Sanat Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Nuri Erbak Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi birinci oldu. Türk Halk Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Otomotiv Endüstrisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde Özlüce Anadolu Lisesi birinci oldu. Pop Müzik dalında en iyi erkek solist kategorisinde aynı puanı alan Sınav Anadolu ve Fen Lisesi ile İdeal Düzey Anadolu Lisesi birinciliği paylaşırken, bu dalda en iyi kız solist kategorisinde ise Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi birinci oldu. Ayrıca en iyi orkestra kategorisinde de birincilik Özel Tan Anadolu ve Fen Lisesi’nin oldu. Dereceye giren okullara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti.