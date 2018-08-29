Bursa’nın gündemi İznik turizmi

Bursa’da çeşitli zamanlarda toplanan Bursa Turizm Platformu, İznik Belediyesi’nin misafiri olarak Grand Nicea Otel’de toplandı. Toplantıda İznik’te turizmin meseleleri tartışıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Bursa Anıtlar Kurulu Müdürü Serpil Arık, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, İznikli çini sanatkârları ve turizmciler katıldı. Çini fırınları kazıları hakkında İznik Çini Fırınları Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Belgin Demirsar Arlı bilgi verdi. Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu da, “İznik tarih ve doğa turizminin merkezlerinden biri. Bizler bunu nasıl ve ne şekilde geliştiririz, yapılan çalışmaları nasıl hızlandırırız diye bir araya geldik” diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “Misafirlerimiz, değerli hocalarımız, sanatçılarımız ve turizmci arkadaşlarımız bugün burada ortak akıl ve fikir alışverişi ile İznik’e değer katacak. Devam eden çalışmalar hakkında ilgili hocalarımızdan bilgi alacağız. Toplantımız İznik için hayırlı olsun” dedi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, İznik Müzesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, Nilüfer Hatun İmareti tarihî binasının 2018 sonunda açılacağını dile getirdi. Heyet, toplantı sonrasında İznik’te kazı çalışması devam eden bölgelerde incelemelerde bulundu.