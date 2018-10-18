Bursa'nın gündemi turizm

Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) düzenlenen '1. Bursa Turizm Fuarı' ve '3. Turizm Zirvesi' yoğun katılımla başladı. Bursa'nın kendine özgü güzellikleri olduğunu aktaran Başkan Aktaş, “Bursa'nın turizm potansiyelinin artırılması, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınan ve tercih edilen bir destinasyon haline gelebilmesi bu gibi organizasyonlar çok önemlidir. Turizm, Türkiye'nin iyi olduğu alanlardan biri. 2017 yılında yaklaşık 40 milyon turistle dünyada 6. sırada yer aldık. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, Türkiye'nin imajını zedeleme çabaları çok şükür ki sonuç vermiyor. Bu manada yolumuza dimdik devam ediyoruz. Türkiye, turizmde her yıl yükselmeye devam ediyor. Bursa da Türkiye'nin, turizm potansiyeli yüksek şehirlerinden bir tanesi” diye konuştu.

Turizm alanında çok daha fazla çalışılması gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'da Allah vergisi değerler var. Turizm adına da çok doneler ve ciddi bir tecrübe var. Nicelik ve nitelik konusunda doğru değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Artık kaliteyi artırmanın zamanı. Bursa'nın bundan sonra gelişen yüzünün turizm olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, turizmle ilgili daha yoğun çalışılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, “Bursa için turizmin bir zenginlik haline dönüşeceğine inanıyoruz. Bu konuda ciddi bir altyapımız var. Yeter ki, birlik ve beraberlik içerisinde hedefe yürüyelim. Bu manada tüm imkanlar Bursa turizmi için seferber edildi” diyerek, çalışmaların süreceğine değindi.

Bursa'yı daha fazla tanıtmak üzere doğru adımlar atılması gerektiğini belirten Aktaş, "Bursa olarak mütevazı duracak bir halimiz yok. Üst düzey fuarlarda tanıtma adına hamlelerimiz olacak. İnanıyor ve ümit ediyorum ki, bu gayretler Bursa'yı, turizmde hak ettiği seviyeye getirecektir. Paydaşlar da gerekli desteği verecektir” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise, "Ortak akıl, gerçeğe en yakın akıldır. Bursa'da turizmde ihtiyacımız olan da bu. 2 milyon 800 bin civarında turistin geldiği Bursa'da, 1.7 milyon konaklayan sayısı az. Bursa'da kaplıca turizmi, sağlık turizmi ile kongre ve fuar turizmini geliştirmeliyiz. Bursa'nın bu potansiyeli var” diyerek, şehre uluslararası düzeyde büyük bir fuar merkezi kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başkan Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte, Merinos AKKM Fuar Alanı'ndaki stantları gezdi ve firmaların yetkilileriyle sohbet etti.