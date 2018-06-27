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27 Haziran 2018 16:06

Bursa’nın ‘gürültü’ eylem planına onay

Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve hastane-okul-konut gibi hassas alanlardaki kara, demir yolu ve endüstri kaynaklı gürültünün azaltılmasına yönelik gürültü eylem planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bursa’nın ‘gürültü’ eylem planına onay

27 Haziran 2018 16:06


Türkiye genelinde çıkartılan ‘Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde ‘stratejik gürültü haritaları’ oluşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde adım attığı ve karayolu, demir yolu ve endüstri kaynaklarının değerlendirilmesi amacını güden gürültü eylem planını hazırladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen plan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçtikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylandı. Böylelikle gürültü konusunda belirlenen standartların uygulanması önünde hiçbir mani kalmadı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, onaylanan gürültü eylem planı ile Bursa’nın daha yaşanabilir olacağını söyledi. Açıklamasında, herkesin öncelikli görevinin çevre duyarlılığı olması gerektiğine değinen Başkan Aktaş, daha yüksek standartlarda bir hayat için bu konuya özel önem verdiklerini belirtti. Sürdürülebilir çevre politikası bağlamında hizmete alınan, planlanan projelerle Bursa’nın standartlarını daha da yukarıya taşımak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, bu sebeple ‘çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanında’ gürültü kirliliğiyle de mücadele ettiklerini ifade etti. Giderek daha da kalabalıklaşan Bursa’da vatandaşlara sakin ve huzurlu, dolayısıyla daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat sunmanın derdinde olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Gürültü eylem planı ile bu hedef doğrultusunda güçlü bir adım atmış olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.


Çevre düzeni planları ve imar planlarının hazırlanması aşamasında, gürültü eylem planıyla tespit edilen sonuçlar dikkate alınacak. İleride oluşabilecek gürültü problemleri böylece önlenmiş olacak.




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