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18 Kasım 2017 15:42

Bursa’nın ‘güz’ fotoğraflarına ödül yağmuru

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUFSAD iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması’nın ‘güz’ kategorisi ödülleri sahiplerini buldu.

Bursa’nın ‘güz’ fotoğraflarına ödül yağmuru

18 Kasım 2017 15:42


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUFSAD iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Bursa’da Zaman Fotoğraf Yarışması’nın ‘güz’ kategorisi ödül töreni ve sergi açılışı, Bursa Kent Müzesi’nde yapıldı. Türkiye genelinden toplam 783 fotoğrafın katıldığı yarışmada Sare Kural’ın ‘Güz Hasadı’ adlı fotoğrafı birinciliğe, Fatih Bayçura’nın ‘Renkler’ adlı fotoğrafı ikinciliğe, Gürsel Egemen Ergin’in ‘Gölyazı’ isimli fotoğrafı ise üçüncülüğe değer bulundu.


58 fotoğrafın sergileme kazandığı yarışmada Mehmet Aslan, Murat İbranoğlu ve Mehmet Emir’in fotoğrafları da mansiyon ödülüne layık bulundu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, sanatın değerine işaret ederek, “Bursa, fotoğrafa gönül verenler için adeta bulunmaz bir kaynak. Şehir, insan, mekan temaları, evler, sokaklar ve yollardan alışveriş merkezlerine, kültür merkezleri ve kütüphanelere, camiler ve türbelere kadar Bursa’ya dair her detay, yarışma vesilesiyle fotoğrafa yansımaktadır. Bursa’nın güzelliklerini 4 mevsimle anlatan yarışma, 4 kategoride gerçekleştirildi. Bursa’nın değerleri, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından fotoğraf sanatıyla kayda geçiyor” dedi.


Yarışma sayesinde Bursa’ya dair bir arşiv çalışmasının da ortaya çıktığını ifade eden Köse, “Alanında uzman jüri tarafından değerlendirilen yarışmaya diğer illerden katılımın olması, Bursa’nın farklı gözlerden de nasıl görüldüğünü ortaya koyuyor. Yarışmaya 225 fotoğrafçı 783 fotoğrafla katıldı. Fotoğraf sanatçısı Nevzat Çakır, Dijital SLR Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsa Akalın, Ahmet Erdönmez, fotoğraf sanatçısı Veysel Kaya ve BUFSAD Başkanı Serpil Savaş’tan oluşan seçici kurul, Bursa’nın yanı sıra Ankara, Balıkesir, Karabük, Aksaray, Van, Sakarya, Niğde, Muğla, Kocaeli, Kayseri, İstanbul, Hatay ve Hakkari’den yarışmaya gönderilen ‘Güz ve Bursa’ konulu fotoğrafları titizlikle değerlendirip dereceye girenleri belirledi” diye konuştu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödüllerine ise 500’er TL para ödülü verildi. Bursalı sanatseverler de Bursa’nın güz karelerinden oluşan sergiyi hayranlıkla izledi.




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