Bursa’nın havası için el ele

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde doğal gaz dönüşüm kampanyası başlatan Bursagaz, doğal gaz abonesi olmak isteyenleri kampanyaya katılan yetkili iç tesisat firmaları aracılığıyla avantajlı taksit imkanları ve fiyatlarla buluşturuyor. “Mavi Bir Gökyüzü, Yeşil Bir Bursa için Doğal Gaza Geçin!” sloganıyla Bursa’nın tamamını doğal gazla buluşturmayı hedefleyen Bursagaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle doğal gaz dönüşüm kampanyasına imza atıyor. Bursagaz’ın doğal gaza geçişi kolaylaştıran kampanyasına katılanlar, yetkili iç tesisat firmalarının sunduğu bin 800 liradan başlayan tesisat dönüşüm maliyetlerinden yararlanma fırsatı yakalıyor. Yetkili finansman kuruluşu Hemenal ise kampanyaya katılanlara 85 liradan başlayan fiyatlarla 36 ay vadeli uygun taksit imkanları sunuyor. Ayrıca kampanya kapsamında Bursagaz da müşterilerine güvence bedeline 10 taksit imkanı sağlıyor.

Kampanyayla daha yeşil, daha temiz bir Bursa hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklarını belirten Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, “Bölgelerinde doğal gaz hattı bulunan ancak hala doğal gaza geçmemiş olan vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla doğal gaz dönüşüm fırsatı sunarak, Bursa’nın hava kalitesine de katkı sağlayabiliriz. Çünkü çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğal gazın yaygınlaşması, hava kirliliğinin de azalması anlamına geliyor. Bu fırsat Bursagaz’ın tüm Bursa vatandaşları için daha sürdürülebilir bir yaşam sürdürme taahhüdünün bir parçasıdır” diye konuştu.

EWE Holding Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “EWE Turkey Holding grup şirketlerinden Bursagaz ile faaliyete başladığı ilk günden bu yana Bursa halkının en konforlu, en rahat ve en ekonomik yakıt olan doğal gaza geçişlerini kolaylaştırmak için sürekli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeşiliyle anılan Bursa’nın hava kalitesini iyileştirmek adına Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bizler için paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir projelere imza atmak bizler için önemli. Bursa halkına avantajlı dönüşüm fırsatı sağlayan bu projenin de hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğal gaz dönüşüm kampanyasının önemine değinerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Bursagaz ile Bursa’mızın daha yaşanabilir bir kent olması için ortak projeler yürütüyoruz. Bu projelerle Bursa’mızın hava kalitesini artırırken, doğal gaz kullanımı ile ilgili farkındalık da oluşturuyoruz. Bu kapsamda ‘Sosyal Gaz Projesi’ ve ‘Güvenli Doğal Gaz Kullanım Projesi’ gibi projeleri hayata geçirdik” dedi.

2017 yılı sonunda başlatılan ‘Sosyal Gaz Projesi’nin ilk etabının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, proje kapsamında maddi durumu yetersiz vatandaşların 1113’ünün 716’sında gaz kullanım aşamasına geçildiğini, fatura yardımları yapılmaya başlandığını, 622 vatandaşın da yeni tesisatlarının yapılarak sobaları teslim edildiğini ve bunlardan 420 vatandaşın da projesinin onaylandığını vurguladı.

Başkan Aktaş, ‘Güvenli Doğal Gaz Kullanım Projesi’ ile doğal gaz hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldığını belirterek, “Doğal Gaz Dönüşüm Kampanyası ile de uygun koşullarda sunulacak dönüşüm maliyetleri ile doğal gaza geçiş teşvik ediliyor. Kampanya 31 Ekim 2018’e kadar sürecek” dedi.

Projenin hedef kitlesini, 31 Aralık 2016 öncesi abone olmuş ve doğal gaz kullanımına henüz geçmeyen yaklaşık 50 bin abone ile tesisatında değişiklik veya tadilat yapmak isteyen müşterilerin oluşturduğunu da ifade eden Başkan Aktaş, “Doğal gaz çok ekonomik ancak dönüşüm maliyetinden dolayı birçok vatandaşımız doğal gaza geçmekte tereddüt ediyordu. Bu kampanyayla birlikte bu algı kırılacaktır. Çünkü bu kampanya, çevreci bir yakıt olan doğal gazı ekonomik nedenler yüzünden alamayan vatandaşlarımıza en uygun fırsatları sunarak doğal gaza geçişini sağlayacaktır” diye konuştu.