Bursa'nın hedefi sağlıklı dönüşüm

Bursa'yı Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla daha yaşanabilir bir kent hedefine ulaştırırken, tüm ihtiyaçları ve problemleri bir bir irdeleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kent dinamikleriyle de istişare toplantılarını sürdürüyor. Başkan Aktaş, bu kez Bursa'daki kentsel dönüşüm durumunu detaylıca değerlendirmek üzere Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu'nda konunun uzmanlarıyla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu üyeleri, müteahhitler, inşaat mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları ve meslek odaları temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentsel dönüşüm ve 0,50 emsal artışındaki son durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

“Her gecenin sabahı vardır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümün Bursa'da önemli konular arasında olduğunu belirterek, “Her gecenin sabahı vardır. Bursa'da bugüne kadar plansız büyümenin karşılığında bugünlere gelindi. Bundan sonraki süreçle alakalı ne yapabiliriz, bunu inceliyoruz. Türkiye çok sıkıntılı dönemler geçirdi ama aşıldı. Bursa'da da bu problem de bertaraf edilecektir” dedi.

Başkan Aktaş, Nilüfer önceliğinde kentsel dönüşüm problemlerinin ele alındığı toplantıda, gelinen nokta hakkında bilgi alarak, “Bursa'yı sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak için ne yapabiliriz noktasındayız. Bugün gelinen nokta olağanüstü bir durum. Bugüne kadar olan olmuş. Bu durumların baş suçlusu benmişim gibi algılanıyor ama ben çok rahatım. Vatandaşlarımızın işini çözmeye çalışıyoruz. Bursa'da 3 milyon insan yaşıyor. 1,5 - 2 yıllık sıkıntılı bir süreç var ortada... Son gelişmeleri değerlendirip Bursa için en iyiyi ortaya çıkarmayı istiyoruz” diye konuştu.