Bursa’nın imar anayasası yürürlükte

Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, tüm Türkiye’yi ilgilendiren ve hizmete girmesi birkaç kez ertelenen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin uygulamaya alındığı ifade edildi. Açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de yürürlüğe sokulan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin ardından kentlere özgü yönetmelikler kapsamında harekete geçtiği ve geçtiğimiz aylarda meslek odalarının da katkısıyla hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandığı belirtildi. Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin meclisten geçirdiği Bursa’ya özgü İmar Yönetmeliği’nin 27 Mayıs tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen hizmete sokulduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni yönetmeliğe dair şu ifadeler kullanıldı;

“31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğimiz yürürlükten kalkmış, ruhsat işlemlerinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği uygulanmaya başlanmıştır. Bunun üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği revizyon çalışmalarına başlanılma kararı alınmıştır. Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda, revizyon çalışmaları için yapılan toplantılara meslek odaları, ilçe belediyeleri, imar komisyonu üyeleri ve belediyemiz ilgili birimleri davet edilmiştir. Ayrıca hepsinden yazılı olarak da görüş istenmiş, yaklaşık 40-50 adet toplantı sonrası taslağımız oluşturulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 1 Ekim 2017 tarihinde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin yürürlükten kalkması ile Büyükşehir imar yönetmeliklerinin kullanılmasını sağlayan geçici maddeler de kalkmış olduğundan, artık eski BBB imar yönetmeliğimiz yerine sadece Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kullanılmaya başlanmıştır. Hazırlanan taslak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmiş, Bakanlık tarafından istenen düzeltmeler de yapılarak revize edilen yeni Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 27 Mayıs 2018 tarih ve 30433 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir”