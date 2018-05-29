Bursa’nın imar yönetmeliğine İnşaat Mühendisleri’nden eleştiri

İMO Bursa Şubesi Başkanı Albayrak, “Bursa’ya 40 numara ayakkabıyı çıkar 39 numara ayakkabı giy demek. Bu durumda hemşerilerimize gelecekte sıkıntı oluşturacaktır” dedi.

“Adeta kılı kırk yararak bir yönetmelik çıkartılırken, paralelinde 3194 sayılı İmar Kanununa geçici bir madde eklenerek İMAR BARIŞI adı altında tamamı kaçak olan 13.5 milyon birim yapıya af çıkarılması tam bir tezattır” diyen İMO Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, “Yaklaşık bir yıl tartışılan ve hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen Bursa Büyükşehir İmar Yönetmeliği 27 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan yönetmelikte başından beri çekincemiz olan bazı alanlarda değişiklik yapma hakkı Büyükşehir Belediyesinin elinden alındı. Özelikle Emsal Alanı hesabı ile ilgili kriterler Tip Yönetmeliğe uygun hale getirilmek zorunda bırakıldı” dedi.

Yıllardır Büyükşehir Belediyeleri kendi yönetmeliklerini yapma yetkisiyle donatıldıklarından şehrin tarihi, kültürel ve doğal yapısını gözeterek hazırladıkları yönetmeliklerle şehri imar ederek geliştirme çabası içerisinde olduklarını belirten Albayrak, “Özellikle Bursa’da şehir içi imar planlarının yüzde 90-95 gerçekleşmiş olan bölgelerde kalan parsellere yeni yönetmelik şartlarını uygulamak emsal alanı bazında hak kayıplarına sebep olacağından haksız sonuçlar doğuracaktır. Kısaca Bursa’ya ‘40 numara ayakkabıyı çıkar 39 numara ayakkabı giy’ demek olacaktır. Bu durum da hemşerilerimize gelecekte sıkıntı oluşturacaktır” diye konuştu.

“Gerçekten titizlikle hazırlanmış bu yönetmelik; yapılaşması gerçekleşmemiş planlama bölgelerinde doğru sonuçlar verebilir. Ama yukarıda da belirttiğim gibi yapılaşması yüzde 95 gerçekleşmiş planlarda haksızlıklara sebep olacaktır” diyerek sözlerini sürdüren Albayrak, “Adeta kılı kırk yararak; çıkma boyunun 10 santimetresi için bir hafta tartışılarak, su basman kotu +1.00 mi olsun? + 1.20 mi olsun? diye tartışıldığı bir yönetmelik çıkartılırken; paralelinde 3194 sayılı imar kanununa geçici bir madde eklenerek ‘İmar Barışı’ adı altında tamamı kaçak olan 13.5 milyon birim yapıya af çıkarılması tam bir tezattır. Çok düşük bir bedel karşılığında kaçak binalara af çıkartılırken; elektrik panosunun 50 santimetre kaydırılması sebebiyle kullanma izni alamamış bina var. Bundan dolayı ceza almış yapı denetim firması var. Meslekten men cezası alan meslektaşlarımız var. Su basman kotunun 10 santimetre yüksek yapılması, kolon ebatlarının 3 santimetre küçük ya da büyük yapılması cezalandırılma sebebi iken, hiç bir bedel ödemeyen, SGK primi ödemeyen, planı projesi olmayan, imar planı olmayan, ‘üstelik binanın depreme dayanıklılığını mal sahibinin beyanına bırakan’ bir sistemle ülkemiz nereye kadar gidebilecektir” ifadelerini kullandı.

Albayrak sözlerini şöyle tamamladı; “Kentsel dönüşüm sistemini en az 25-30 yıl geriye atacağını düşündüğümüz bu imar barışı tamamı kaçak olan binalara ‘Kat Mülkiyeti’ kurma hakkı tanırken Bursa Büyükşehir Yönetmeliğinin bu konu ile ilgili maddesini aynen aşağıda görüşlerinize sunuyorum. Madde 21- (3) Emsal hesabına dâhil edilmeyen alanlar, proje değişikliği ile imar planındaki veya bu Yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline getirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Buradan öteye yorumlar değerli kamuoyunundur”