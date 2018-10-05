Bursa'nın lezzetleri tanıtıldı

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Turizm Platformu tarafından yapılan ‘Bursa'nın Lezzetleri Çalıştayı'nda Bursa'ya has yemekler görücüye çıktı. Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada gelecek yılların Bursa turizmi için önemli yıllar olacağını söyledi.

Çalıştay boyunca turistik tesis, lokanta ve otellerde kendi menülerinin yanında belirlenen 6 adet yemek menüsüne Bursa'nın değerleri olan Osmangazi, Orhangazi, Yıldırım, Nilüfer, Muradiye ve Uludağ isimleri verildi. Yeni menülerin tanıtımı Almira Hotel'de düzenlenen toplantıyla yapıldı. Toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin turizm açısından avantaj olduğunu belirterek, gelecek yılların Bursa'nın turizmi açısından önemli yıllar olacağını söyledi.

Bursa'nın birçok zenginliğe sahip olmasına rağmen, bazı özelliklerinden fayda sağlanamamasına dikkat çeken Aktaş, Bursa'daki bütün paydaşların el ele vererek çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı çalışmalarının yanı sıra turizmi öne çıkaracak çalışmaları da yaptığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kısa bir süre önce Gölyazı'da bir zirve yaptık. Gölyazı, Bursa'yı ihya edecek yerlerden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak orada çok ciddi bir alt yapı çalışması yapıyoruz. İnşallah Mart 2019'da tamamen bitirmiş olacağız. Turizm sahasında yapacak çok iş var. Artık el ele vererek Bursa'nın bütün paydaşlarının üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Bursa'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de sosyal kültürel yapısı. Bursa'nın yıllar geçtikçe büyüyen yapısı ve nüfusu bizim için dezavantaj değil avantaj. Bunlar da gastronomiyi direkt etkileyen unsurlardan bir tanesi. Yeter ki biz bu özellikleri doğru kullanabilelim. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar Bursa turizmi açısından çok önemli yıllar olacak. Yeter ki el ele verip hep birlikte çalışalım” dedi.

Bursa Turizm Platformu Koordinatörü Hasan Eker ve Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Reşat Kahrıman da destek ve katkılarından dolayı Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.