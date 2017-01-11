Bursa’nın lezzetleri yarışıyor

Bursa’ya has tatlar olan cevizli lokum, cantık ve tahinli pidenin en lezzetlileri Yıldırım’da yarışacak.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bursa’nın Lezzetleri Yemek Yarışması’nda en iyi cevizli lokum, en iyi cantık ve en iyi tahinli pide seçilecek. Bursa’nın meşhur tatlarının yaşatılması adına düzenlenen yarışmaya başvurular Yıldırım Belediyesi hizmet binası ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde 20 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek. 27 Ocak’ta dereye girenlere ödülleri verilecek. Bursa’ya mahsus tatların görücüye çıkacağı yarışmada dünyaca ünlü şef Ömür Akkor da söyleşi düzenleyecek.

Bursa’nın lezzetlerini yarışmada buluşturacaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, şehrin zengin mutfağını hatırlatmak istediklerinin altını çizdi.