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03 Temmuz 2017 11:13

Bursa’nın müzecilik birikimi Anadolu’ya örnek oluyor

Tarihi Kent Birliği’nin Eskişehir’deki bölge toplantısında Bursa’da başlayıp güçlenen kent müzeleri yaklaşımı masaya yatırıldı.

Bursa’nın müzecilik birikimi Anadolu’ya örnek oluyor

03 Temmuz 2017 11:13


Tarihi Kentler Birliği (TKB) bölge toplantısını Eskişehir’de yaptı. TKB Üyesi Belediyelerin Arkeolojik Mirası Bağlamında, Endüstri Mirası ve Kent Müzelerine Yaklaşımı konulu toplantıda, Bursa’da başlayıp güçlenen kent müzeleri yaklaşımı masaya yatırıldı. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi adına katılan Başkan Danışmanı ve Müzeler Koordinatörü Ahmet Erdönmez, kent müzesi ile başlayan sürece bugün Bursa’da onlarca yeni müzenin eklendiğini ve köy müzesi kavramının da Türkiye gündemine getirildiğini söyledi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Müzeler Koordinatörü Ahmet Erdönmez, Bursa Kent Müzesi ile başlayan ve bugün 20’ye yaklaşan müzecilik tecrübelerini panelde paylaştı. Erdönmez, “Toplumun çeşitli kesimleri Kent Müzesi’ni paylaşma alanı olarak görüyorlar. Bu durum onları doğal bağışçı durumuna getiriyor. Müzeye birkaç kez çeşitli toplantı benzeri nedenlerle gelen aileler, bir süre sonra ‘burada benim de bir eserim sergilensin, adımı eserimle yaşatayım’ düşüncesine sahip oluyor ve kimi gelinliğini, kimi aile büyüklerinden kalmış bir ev eşyasını getiriyor. Bugün Kent Müzesi, sahip olduğu koleksiyonlara yetmiyor” dedi.


İhtisas müzeleri konusunda da son dönemde Bursa’da güzel örnekler oluştuğunu ifade eden Erdönmez, Göç Müzesi, Tekstil Sanayi Müzesi, Sağlık Tarihi Müzesi, Para Müzesi, Bıçak Müzesi, İpek Müzesi gibi müzelerin Türkiye’ye örnek duruma geldiğini kaydetti.


Tarihi Kentler Birliği’nin son dönemde üzerinde önemle durduğu konulardan biri de kırsal miras ve köy müzeleri. Bu alanda da Cumalıkızık Müzesi, Karıncalı Müzesi, Aksu Köyü Müzesi, Keles Belenören Köyü Müzesi gibi müzelerin oluşturulduğunu kaydeden Erdönmez, “Kent Müzelerinde olduğu gibi kırsal alan müzelerinde de önemli yol kat ettik” dedi.


Bursa’da müzecilik alanındaki bu birikimin Anadolu’nun çeşitli yörelerine dağıldığına da dikkat çeken Ahmet Erdönmez, Bursa dışında bugün 20’ye yakın il ve ilçede müze çalışmasına danışmanlık yaptığını, bu müzelerin bir kısmının yakın zamanda hizmete açıldığını bildirdi.




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