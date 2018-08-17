kaza meydana geldi. Bir kişi daha hayatını kaybetti. İznik-Adapazar’ı kara yolunda kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza da otomobil sürücüsü Kenan Çoşkun (63) isimli şahıs otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

İznik’ten Adapazar’ı istikametine gitmekte olan 34 MKL 85 Plakalı otomobilin sürücüsü Kenan Çoşkun karşı yönden gelen Serkan Kaya’nın kullandığı 16 H 4075 plakalı odun yüklü kamyonla kafa kafa çarpıştı. Kaza da otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Araçta sıkışarak can veren sürücüyü itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"Aynı yolda 2. kaza"

Çok sayıda kazaların yaşandığı ve ölüm yolu olarak adlandırılan kara yolunda 2 saat önce meydana gelen kazada da 5 kişi yaralanmış 1 kişi de hayatını kaybetmişti.