Büyükşehir Belediyesi’nin Sıcaksu’da 130 milyona kamulaştırdığı alanı 70 milyon liraya sattığı yönündeki iddialara açıklık getiren Altepe, “Bunlar kasıtlı veya bilinçsizce yapılan açıklamalar. Biz kamulaştırdığımız alanın yüzde 15’ini 70 milyona sattık. Yüzde 15’i 70 milyon yapıyorsa tamamı ne kadar yapar bu basit bir hesap. Merak edenler bu hesabı yapsın ama rast gele konuşmasın” dedi.

Kentin merkezinde çöküntü bölgesi olarak kalan Sıcaksu - Tabakhaneler Bölgesinin termal turizm merkezine dönüştürülmesi hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından alandaki kamulaştırmalar devam ederken, önceki gün 22 dönümlük ilk etap satışı yapılmıştı. İhaleye katılan B Plas firması verdiği 68 milyon 100 bin liralık teklifi Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin isteğiyle 70 milyon TL’ye çıkararak 22 dönümlük alanı satın almıştı. Büyükşehir Belediyesi böylelikle kamulaştırması yapılan 142 bin metrekarelik alanın sadece yüzde 15’inin satışından 70 milyon TL gelir sağlamış oldu.

Bursa ile ilgili yapılan bir projede heyecan duyulması gerektiğini belirten Altepe, “Bursa’ya biz heyecan duyuyoruz. Yapılan çalışmaları büyük bütçeleri aşarak gerçekleştiriyoruz. Bütçeler nasıl gerçekleşecek diye halk beklerken her sene ilave bütçe yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl da 200 milyonun üzerinde ilave bütçe yaptık. Bu ne demek. Bu kadar daha da fazla hedefi aşan hizmet yapıldı demek. Bunun için de kaynak peşinde koşuyoruz. Ve tesisler oluşturuyoruz. Oluşan bu tesislerle birlikte Bursa’nın rantı Bursa’ya akıyor. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda da Bursa’ya özellikle kazandırmaya dikkat ediyoruz. Akılcı projelerle, ticari mantalitesi olan projelerle de bunu başarıyoruz” dedi.

Sıcaksu projesinin de ticari mantalitesi olan projelerden biri olduğunu ifade eden Altepe, sıcaksu projesinin hem Bursa’ya hem de yatırımcıya kazandıracağını vurguladı. Altepe, “Arsa tek parsele döndüğünde malum değeri de artacak çünkü 400 ortaklı bir arsaya kim alıcı çıkar. İşte bizde tek parsele dönüşen yerleri satıyoruz. Bizim yaptığımız kamulaştırmalar 130 milyonu geçti. Yapılan değerlendirmede yanlış bir şey var. Bunlar kasıtlı değerlendirmeler. Şu anda sattığımız yer kamulaştırdığımız alanın yüzde 15’i. Yüzde 15’ini 70 milyona sattık. Ayrıca Bursalı firma aldı. Dünya firmaları geldi, hepsi baktı, alıcı oldular, İstanbul’dan birçok firma geldi, Körfezden geldi. Ama satın alma gününde Bursalı firma geldi bizim de umduğumuz buydu. Bursa kendi içinde kendi değerlerini en iyi bilen, yatırımcısı ve altyapısı olan bir şehir. Bursa’ya yatırımı yine Bursalılar yapıyor. Bursalı firma burayı satın almak için teklifini verdi. 68 milyon 100 bin TL’lik teklifi bizde 70 milyona çıkarttırdık. Onlar da kabul ettiler. 70 milyon liraya, şuana kadar üzerinde çalıştığımız alanın yüzde 15’ini sattık. Yüzde 15’i 70 milyon yapıyorsa tamamı ne kadar yapar basit bir hesap. Onun için bu hesapları merak edenler yapsın ama rast gele konuşulmasın. Bursa için yapılan projeye Bursalı olan ancak gurur duyar, mutlu olur. Yıllarca yıkılamayan tabakhanelerin yıkılması, kentin merkezinde en güzel bölgenin oluşması ancak alkışlanır. Bu şekilde kasıtlı davranmak ancak yapanlara zarar verir. 14 yılı bulan belediye başkanlığımızda bizim yaklaşımlarımız belli. Bursa’nın rantının Bursa’ya kalması için yaptığımız çalışmalar ortada. Bizden önce akaryakıt istasyonları Bursa’da hep rant kavgasıydı. Bizle birlikte bunlar tarihe karıştı. Tüm bu gelirler artık belediyeye akıyor” diye konuştu.