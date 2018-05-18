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18 Mayıs 2018 12:07

Bursa’nın suç makineleri yapılan operasyonla yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen operasyonla birçok suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa’nın suç makineleri yapılan operasyonla yakalandı

18 Mayıs 2018 12:07


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptığı operasyonda 5 kişinin ev ve otomobillerini didik didik aradı. Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T.Y. ve O.Y., 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S., 4 yıl 2 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası ve 4 bin 420 lira para cezası bulunan İ.K., 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.A. yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıktıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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