Bursa’nın Tarih, Kültür ve Sanat Merkezi; Panorama 1326

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde önümüzdeki günlerde hizmete açılacak Fetih Müzesi’ni gezen AK Parti, CHP ve MHP’li Meclis Üyeleri, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin Bursa’nın tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacak muhteşem bir eser olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Sözcüsü Fethi Yıldız, müzeyi gezerken çok heyecanlandığını ifade ederek, “Bu büyük eseri hayal eden, düşünen ve hayata geçiren Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Kitap okumanın çok az olduğu bir dönemde burayı gezenlerin çok etkileneceğini, çok şeyler öğreneceğini düşünüyorum. Tarihini, kültürünü bilmeyenlerin coğrafyalarının başkaları tarafından çizildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu eseri yeni bir kazanım olarak görüyorum. Bu harika eseri gezerken çok heyecanlandım. Ziyarete açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Fetih Müzesi, sadece Bursa’ya değil tüm dünyaya hitap edecek” diye konuştu.

Bursa’nın çok güzel tarih, sanat ve kültür merkezi kazandığına dikkat çeken CHP Grup Sözcüsü Cevat Asa ise, “Fetih Müzesi’nin Tarihi Hanlar Bölgesi’ne önemli bir aksiyon getireceğine inanıyorum. Türkiye’de böylesine büyük kubbeli başka bir yapının olmaması da çok önemli. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir eser olmuş. Ecdadımız Osmanlı’dan günümüze kadar süreci sanki içerisinde yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Proje aşamasından itibaren emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Grup Sözcüsü Cemil Aydın da tarih ve kültür şehri Bursa’nın muhteşem bir esere daha sahip olduğunu belirterek, “Özellikle dev kubbe içinde fetih gününü canlandıran 3 boyutlu panoramik resim ile Bursa’nın sosyal ve ekonomik hayatını tasvir eden tabloları görünce bir Bursalı olarak gurur duyduk. Bu müzenin özellikle çocuklarımıza, gençlerimize tarihimizi görerek yaşayarak çok daha anlamlı bir şekilde öğreteceği kanaatindeyiz. Bursa turizmine de büyük katkıda bulunacak. Ulucami, Uludağ, Muradiye, Yeşil ve diğer tabiat güzelliklerimizin yanına Fetih Müzesi’ni de eklemiş olduk. Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turistler, buranın havasını yaşadıktan sonra şehrimize bir kez daha hayranlıkla bakacaklar. Başta Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere, tüm emeği geçenlere, teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Bursa’mız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.