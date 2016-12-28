Bursa’nın tarihi çarşıları AVM’ler ile yarışacak

Bursa’nın tarihi çarşıları alışveriş merkezleri ile yarışacak hale geliyor. 15 yıldır süren çalışmalar neticesinde fiziki yapılanmasını tamamlayarak özgün kimliğine yeniden bürünen Bursa çarşılarında sıra işleyişe geldi. İvazpaşa ve Yorgancılar çarşılarında gerçekleştirilen son düzenlemelerle birlikte Bursa çarşılarının restorasyon çalışmalarının yüzde 100 oranında tamamlanmış olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bundan sonra Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği’yle ortaklaşa yapacakları yasal düzenlemeler sonucunda Bursa çarşılarını AVM’lerle yarışır hale getireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Özyıldırım ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ankara Yolu’ndaki yeni belediye binasında gerçekleşen görüşmede, Bursa çarşılarının kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirler görüşüldü.

Başkan Altepe, Bursa çarşılarıyla ilgili hemen hemen tüm düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Son olarak İvazpaşa ve Yorgancılar çarşılarını restore ettiklerini hatırlatan Başkan Altepe, çalışmaları tamamlayarak fiziki yapılanmasını tamamlayan çarşıların kalite çıtasını daha da üste çekmek istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda çarşıların işleyişiyle ilgili adımları atmayı ve 6 asırlık Osmanlı esnaf geleneğinin zenginliklerini günümüz insanıyla buluşturmayı arzuladıklarını söyleyen Başkan Altepe, “Çarşılarımızı ilk günkü ahengiyle yeniden tesis etmek istiyoruz. Siftah yapma geleneğini ve en kaliteli ürünlerin çarşıda bulunabileceğini insanlara göstermeyi, çarşılarımızı AVM’lerle yarışabilir hale getirmeyi düşünüyoruz. Günümüz insanının ihtiyaçlarını da karşılayan, tarihi derinliği olan, tecrübe edilmiş farklı uygulamaları belirli kurallar dahilinde turistlerle, tüketicilerle buluşturmak istiyoruz” dedi. Çarşıların dönüşümü konusunda en büyük engel olan fiziki yapılanmanın tamamlandığını, sıra çarşıların işleyişine geldiğini vurgulayan Başkan Altepe, “İnşallah şimdiden sonra tesis edeceğimiz yeni yapılanmayla Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yer alan her çarşı kendi kurallarını koyacak ve her esnaf bu kurallara uymakla mükellef olacak. Sistemin oturmasıyla birlikte inşallah Bursa, marka değerini artırmış olacak. Adeta yaşayan bir müze kent haline gelmiş olacak” diye konuştu.

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım ise tarihi çarşıların dönüşümünün Başkan Altepe’nin Osmangazi belediye başkanlığından bu yana sürdürdüğü çalışmalar neticesinde sonuca ulaştığını vurguladı. Bunun işin bir tarafı olduğunu diğer taraftan da çarşıların işleyişini tesis etmek istediklerini belirten Özyıldırım, Bursa çarşılarının ahilikten gelen bir edep ve terbiye ile yaşatılabilir olması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Başkan Altepe, ziyaretinin anısına BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım’a çiniden Yeşil Türbe maketi hediye etti.