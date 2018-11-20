Bursa'nın tarihî çeşmeleri TKM'de

Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu tarafından inceleme gezileri sırasında fotoğrafları çekilen ‘Bursa Çeşmeleri', Tayyare Kültür Merkezin'de (TKM) Bursalılarla buluştu.

Tarihi kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve geleceğe ulaştırılması için çalışmalarını sürdüren Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu tarafından ‘Dünden Bugüne Bursa Çeşmeleri' konulu fotoğraf sergisi Tayyare Kültür Merkezi (TKM) Cemal Nadir Güler Sergi Salonu'nda açıldı. Programın açılışına Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu Temsilcisi Kenan Yetişen, Bursa Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri ile çalışma grubu üyeleri yer aldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, “Çalışma grubumuzun tarihi eserler ile tarihi kültürel varlığımızın korunması konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz ve takdirle izliyoruz. Tarihi çeşmeler dünden bugüne, sahip olduğumuz kültürün oluşmasına en önemli belgelerden biridir. Böylesine önemli bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için çalışma grubu temsilcimize ve üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu Temsilcisi Kenan Yetişen ise, Yarhisar'dan, Karacabey'e kadar, Bursa'nın dört bir köşesinde yer alan çeşmeleri, fotoğraflarla insanlara tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çalışma Grubu Temsilcisi Kenan Yetişen'in arşivinden oluşan sergide, 4 farklı kategoriden ve 56 çeşmeyi anlatan fotoğraflar yer alıyor. ‘Dünden Bugüne Bursa Çeşmeleri' konulu fotoğraf sergisini 24 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edebilirsiniz.