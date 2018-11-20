İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'nın tarihî çeşmeleri TKM'de

Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu tarafından inceleme gezileri sırasında fotoğrafları çekilen ‘Bursa Çeşmeleri’, Tayyare Kültür Merkezin’de (TKM) Bursalılarla buluştu.

Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu tarafından inceleme gezileri sırasında fotoğrafları çekilen ‘Bursa Çeşmeleri', Tayyare Kültür Merkezin'de (TKM) Bursalılarla buluştu.


Tarihi kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve geleceğe ulaştırılması için çalışmalarını sürdüren Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu tarafından ‘Dünden Bugüne Bursa Çeşmeleri' konulu fotoğraf sergisi Tayyare Kültür Merkezi (TKM) Cemal Nadir Güler Sergi Salonu'nda açıldı. Programın açılışına Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu Temsilcisi Kenan Yetişen, Bursa Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri ile çalışma grubu üyeleri yer aldı.


Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, “Çalışma grubumuzun tarihi eserler ile tarihi kültürel varlığımızın korunması konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz ve takdirle izliyoruz. Tarihi çeşmeler dünden bugüne, sahip olduğumuz kültürün oluşmasına en önemli belgelerden biridir. Böylesine önemli bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için çalışma grubu temsilcimize ve üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu Temsilcisi Kenan Yetişen ise, Yarhisar'dan, Karacabey'e kadar, Bursa'nın dört bir köşesinde yer alan çeşmeleri, fotoğraflarla insanlara tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.


Çalışma Grubu Temsilcisi Kenan Yetişen'in arşivinden oluşan sergide, 4 farklı kategoriden ve 56 çeşmeyi anlatan fotoğraflar yer alıyor. ‘Dünden Bugüne Bursa Çeşmeleri' konulu fotoğraf sergisini 24 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edebilirsiniz.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.