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23 Haziran 2018 11:08

Bursa’nın tarihi güzellikleri çamura yansıdı

Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu ’Çamurdan Yansımalar’ isimli sergide Bursa’daki tarihi mekanların ve anıtların çamurdan minyatürleri yer aldı.

Bursa’nın tarihi güzellikleri çamura yansıdı

23 Haziran 2018 11:08


Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu ’Çamurdan Yansımalar’ sergisi Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa sanatseverler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Seramik öğretmeni Yadigar Beyaztaş ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Şebnem Erkan ve Bahar Yağcı önderliğinde usta öğrenciler Yasemin Sakin ve Merve Karakaş tarafından hazırlanan seramik sergisinin açılışını Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç yaptı. Çamurdan yapılan ve aralarında Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi gibi tarihi yapıların bulunduğu çok sayıda mekanın minyatürleri yoğun ilgi gördü. Seramik bölümü öğretmeni Yadigar Beyaztaş, Bursa’daki anıt niteliğindeki tarihi objelerin yanında bu seneki tema gereği Bursa Yeşil Külliye desenli 53 eserin sergilendiğini belirtti.




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