Bursa’nın tarihi kimliği Osmangazi’de öne çıkıyor

yüzyıl başlarına ait sivil mimarî örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırdı. Kültür merkezi olarak kullanılacak tarihî yapı, Kayhan Çarşısı’na da önemli bir değer katacak.

Ecdat yadigârı eserleri geleceğe taşıyan Osmangazi Belediyesi tarafından Kayhan Mahallesi’nde Cumhuriyetin ilk yıllarına ait sivil mimarî örneği yapı restore edildi. Tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılması adına bugüne kadar 567 restorasyon, rölöve, sokak sağlıklaştırma çalışmasına imza atan Osmangazi Belediyesi, tarafından yeniden ayağa kaldırılan yapı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanmak üzere Bursalılara hizmet verecek.

Yürütülen rekonstrüksiyon çalışması kapsamında binanın zemin katı oluşturulduktan sonra, üzerine iki kat harman tuğla dolgulu ahşap karkas yapı ve kırma çatı inşa edildi. Tarihi yapının bina üst örtüsü, orijinaline uygun şekilde alaturka kiremitle örtüldü. Çatı katında da çok maksatlı dikdörtgen planlı toplantı salonu yer alıyor. Dükkan ve iki odanın bulunduğu zemin katta yer alan mutfak kısmı iki ayrı bölümden oluşuyor ve ocaklık kısmıyla birbirine geçiş sağlıyor. Ahşap merdivenlerle çıkılan birinci ve ikinci katta ise geniş birer sofa, 3 oda, tuvalet ve lavabo yer alıyor. Binanın cadde ve bahçe tarafından olmak üzere iki ayrı girişi bulunuyor. Sivil mimarlık örneği yapının diğer aşamalarında olduğu gibi sıvada horasan harcı kullanıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın bir tarih şehri olduğunu ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’nın tarihî kimliğinin öne çıkarılması için birçok çalışma yapıyoruz. Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olan Kayhan’da, Cumhuriyetin ilk yıllarına ait sivil mimarî örneği bu yapı, zamanla yıpranmış ve çöküntü hâlini almıştı. Rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında aslına uygun şekilde yeniledik. Çalışmalar bitti. Şuan iç tefrişatını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu binanın hizmete girmesiyle birlikte, tarihi Kayhan çarşımızın hareketlenmesine katkı sağlanmış olacak. Maksadımız Osmangazi’deki tarihî mirası ayağa kaldırarak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerin bir arada yaşamasını sağlamak. Hem modern şehre, hem de tarihi dokunun canlanmasına katkı sağlıyoruz” dedi.