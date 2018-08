Bursa’nın tarihi zenginliği müzeleriyle geleceğe taşınıyor

Başkan Aktaş, Müze Kent Bursa’da kültürel mirasın yaşatılması için gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Şehri bütün değerleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı müzeler, ziyaretçi akınına uğruyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müzelerin önemine işaret ederek, “Tarihî dokusu ve eşsiz değerleriyle, Müze Kent Bursa’mızın her köşesi hala keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Bu hazinenin gün yüzüne çıkmış birçok eseri ve anısı, Bursa’mızın müzelerinde hemşehrilerimizi bekliyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Müzeni Seç Tarihi Keşfet’ kampanyası kapsamında müzelere ilginin daha da artması hedefleniyor.

Rekor Cumalıkızık Müzesi’nde

2017 yılında toplam 777 bin kişinin mekânı olan müzelere, 2018 yılının ilk 6 ayında toplam 550 bin kişi uğradı. El yazması asırlık Kur’an-ı kerim ve Osmanlı köy hayatına ait eşyaların bulunduğu Cumalıkızık Köyü Müzesi, 94 bin kişi ile 2018’de en fazla ilgi çeken müze oldu. Karagöz ve Hacivat gölge oyunu figürlerinin yer aldığı Karagöz Müzesi’ni ise yaklaşık 81 bin kişi ziyaret etti.

Birbirinden iddialı ve özel sergilere ev sahipliği yapan Bursa Kent Müzesi de bu yılın ilk 6 ayında 46 bin 500 kişiyi ağırladı. Merinos Tekstil ve Sanayi, Bursa Vakıf Kültürü ve Göç Tarihi müzeleri de ilk 6 ayda yaklaşık 47 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Hünkar Köşkü, Merinos Enerji ve Bursa Bıçak müzelerini de yaklaşık 20 bin kişi gezdi. Aktopraklı Höyük Bursa Arkeopark Açık Hava Müzesi, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Aksu Köyü Müzesi de 2018’de ilgi çeken mekanlar arasında yer aldı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ise (Bursa BTM) 2018’in ilk 6 ayında yoğun ilgi gördü. 2017 yılında toplam 160 bin kişinin uğradığı Bursa BTM, bu sene 102 bin kişiyi ağırladı.

6 ayda 689 atölye çalışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelerde yapılan atölye çalışmaları da yoğun ilgi gören etkinliklerden biri oldu. 2017 yılında 7 farklı müzede toplamda 324 atölye çalışması gerçekleştirilirken, 30 bine yakın kişi bu organizasyonlarda yer aldı. Bu senenin ilk 6 ayında ise 13 farklı müzede toplam 689 atölye çalışması gerçekleştirildi. Toplam 16 bin 500 kişi bu faaliyetlere katıldı. 6 aylık dönemde 30 sergi açılırken, 180 Karagöz gösterisi yapıldı. Bursa BTM’deki toplam 244 atölye çalışmasına 3 bin 100 kişi katıldı. İpekli dokuma gösterisini yaklaşık 20 bin kişi izlerken, bilim gösterilerini 41 bin kişi takip etti. ‘7. Science Expo’ çerçevesinde toplam 840 atölye çalışması yapılırken, 91 bin 200 kişi iştirak etti.

Türbeleri 810 bin kişi gezdi

Bursa’daki külliyeler, ören yerleri ve türbeler de 2017 yılında en çok ziyaretçi çeken merkezlerindendi. Osmangazi, Orhangazi, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, Yeşil Türbe ve Hazreti Üftade Tekkesi ile Muradiye Külliyesi, 2017 yılında 2 milyon kişiyi ağırladı. Tarihi mekanlar bu senenin ilk 6 ayında yaklaşık 810 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Osmangazi ve Orhangazi türbeleri 365 bin kişiye ev sahipliği yaparken, Yeşil Türbe ise 344 bin kişi tarafından gezildi.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, 2018 yılında şimdiye kadar 1 milyon 346 bin ziyaretçiye hizmet verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın, tarihi birikimden kültürel çeşitliliğe, bereketli topraklardan tabiî güzelliklere kadar tüm zenginlikleri bünyesinde barındırdığını söyleyerek, bu değerleri tanımak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Bursa’da her alanda olduğu gibi müzecilikte de öncü bir şehir olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şu anda faaliyet gösteren 19 müzemiz var. Her biri farklı konseptler ile tarihimize, kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize, bilgi birikimimize ışık tutuyor. Müzelerimiz, sanayi tarihimizden köy kültürüne, arkeolojik bulgulardan Karagöz değerimize, tekstilden bilim ve teknolojiye kadar geniş yelpazede hizmet veriyor. Bursa müzelerinin ortak hedefi, kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak ve yarının kentlilerine yol gösterebilmektir. Bu gaye doğrultusunda, Bursa ile ilgili her türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtları buralarda tutuluyor” diye konuştu.

Müzelere 9 bin 500 bağış

Başta Bursa Kent Müzesi olmak üzere müzelere şu ana kadar 9 bin 500 adet bağış yapıldığını açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Heykel’deki Bursa Kent Müzesi’nin karşısında bulunan eski vergi dairesi binasının tadilatının ardından yeni eğitim öğrenim döneminde hizmete alınacağını ve böylece bağışlanan ve tarihi öneme sahip tüm eserlerin daha fazla görünür olacağını belirtti.

Muradiye Medresesi Kur’an Müzesi’nde ise İlahiyat Fakültesi’nden Hicabi Gülgen danışmanlığında faaliyetlerin sürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, “Buradaki çalışmalar tamamlandığında Bursa özel bir müzeye daha kavuşmuş olacak. Bir toplumun ya da kentin hafızası konumundaki müzeler, şehrin bütün yaşanmışlığını barındırır. Gelecek nesillerimizce sürdürülecek kültürel birikimimizin devamına ve kentlilik bilincinin oluşmasına katkıda bulunuyoruz” dedi.

Müzelerde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sergi ve konferans gibi birçok faaliyete www.bursamuze.com internet sitesinden ulaşılabilir.