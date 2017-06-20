Bursa’nın termal turizmi için büyük yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 13 yıldır Bursa’nın gündeminde olan Sıcaksu-Tabakhaler Bölgesi’nde alanın yüzde 75’inin mülkiyetini Büyükşehir olarak aldıklarını ve ihaleyle satışa çıkardıkları 22 dönümlük alanı B Plas’ın aldığını söyledi.

Yaklaşık 18.3 hektar alanı ile uzun yıllar deri sanayi sektörüne hizmet eden ancak hızlı yapılaşma ile kent merkezinde kalması yüzünden sıkıntılara neden olan Tabakhaneler Bölgesi’ndeki işletmeler, yaklaşık 10 yıl önce Badırga Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmıştı. Bölgedeki 135 deri fabrikasının taşınmasının ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, hak sahipleri ile yatırımcı firmalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine sonuçsuz kalmıştı. Kentin merkezinde bir çöküntü bölgesi olarak kalan alandaki termal kaynakları kent ekonomisine kazandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla mülkiyet sahiplerinden Büyükşehir’e yetki vermelerini istedi. Hak sahiplerinin büyük çoğunluğu kamulaştırma yapılmasını isterken, bu konuda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmaların yüzde 75’ini tamamladı. Kalan kısımlarla ilgili mahkeme süreçleri devam ederken, Bursa’yı termal turizm merkezi haline getirecek projede daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetine geçen 22 dönüm alanı, ihaleyle satışa çıkardı.

Bursa’da tarihi gün

Bugün Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Salonu’nda yapılan ihaleyi B Plas firması 70 milyon TL teklifle satın aldı. İhaleye, B PLas firması adına Erdoğan Tan ve Murat Koyuncu katıldı.

Büyükşehir Başkanı Recep Altepe, Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir, Sırameşeler, Çekirge, Çarşamba ve Altıparmak’a kadar uzanan bölgeyi etkileyen tabakhanelerdeki dönüşümün 13 yıldır Bursa’nın gündeminde olduğunu hatırlattı.

Başkan Altepe, Bursa’nın tarihi bir gün yaşadığını söyleyerek, “Büyükşehir Belediyesi encümeninde önemli bir ihaleyi gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık 13 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız Sıcaksu’da, Bursa’mızın en önemli, en prestijli bölgesi olması gereken bu bölgede, daha önce kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştı. Artık ilk etabı oluştu, ilk parseller ortaya çıktı ve burada hazır olan yaklaşık 22 bin metrekarelik parselimizin de satışını gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Altepe, ihalede 7 kişinin dosya aldığını hatırlatarak, “Ancak sadece B Plas firması teklif verdi. Buradaki toplam bedeli 68 milyon 125 bin TL olan ihaleye B Plas firması teklif sundu. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak biraz daha artırmalarını istedik, kendileri 69 milyon TL dedi, biz de 70 milyon TL dedik ve sonunda 70 milyon TL’yi kabul ettiler. İnşallah, hem B Plas ailesi için hem de Bursa’mız için hayırlı olur. Alanın diğer kısmı da zaten B Plas’a ait Bu bölge, Sıcaksu, Bursa’nın en prestijli bölgesi” diye konuştu.