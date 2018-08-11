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11 Ağustos 2018 20:29

Bursa’nın yanan ciğerleri havadan görüntülendi

Bursa’da 7 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınının ardından küle dönen bölge havadan görüntülendi.

Bursa’nın yanan ciğerleri havadan görüntülendi

11 Ağustos 2018 20:29


Bursa’nın Mudanya ilçesinde ünlü işadamlarının villalarının da bulunduğu hem denizi hem Uludağ’ı görebilen bölgede çıkan orman yangını 7 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangının ardından küle dönen alan havadan görüntülenirken, Bursa’nın önde gelen işadamlarının da yangını ucuz atlattıkları ortaya çıktı. Çağrışan Mahallesi’nde öğlen 12.30 civarında zeytinlik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle karşı Bademli yamaçlarında villaların bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Özellikle BTSO üyesi 20’den fazla işadamının oturduğu Şahintepe Sitesi’nin arka kısmındaki ormanlık alanda etkili olan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangında aynı sitede bulunan işadamı Vakkas Parlak’a ait villanın çatısı yanarken, BTSO Başkan Vekili Remzi Topuk’un villası da zarar gördü.


Öte yandan aynı sitede işadamları Aydın Yakupoğlu, Cem Ünal, Ali Hazır, Ramazan Soyiç, Ali Osman Güzeldağ, Faik Çelik, oğlu Baran Çelik, Hüseyin Durmaz’ın evleri de yangında büyük tehlike atlattı. BTSO Başkan Vekili Remzi Topuk, yangını komşulardan duyarak eve geldiğini ifade etti. Topuk, “Buradaki arkadaşlarımızın da ciddi gayretleri oldu. Kimi bir kova aldı, kimisi de hortumla yangına müdahale etti. İyi bir dayanışma da vardı. Bahçe duvarının 20 metre ilerisi orman ve o alevler evlere gelmedi. Binlerce kez şükür ediyoruz. Evin çatıları yanmış. Ama bu önemli değil, tadilat yapılır. Ancak arka bahçeden görülen ormanlık alanın yeniden yeşillenmesi 50 yılı alır” dedi.


Bir villanın önündeki yanan köpek mezarı da dikkat çekti.




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