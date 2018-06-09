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09 Haziran 2018 11:56

Bursa’nın yardımları çığ gibi büyüyor

Yaşanan iç savaş nedeniyle kendi ülkelerinde mülteci konuma düşen ve çadırlarda hayat mücadelesi veren Suriye halkından bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Bursa halkı Ramazan ayında yardımlarını daha da arttırarak sürdürdü.

Bursa’nın yardımları çığ gibi büyüyor

09 Haziran 2018 11:56

6 tır yardım malzemesi düzenlenen törenle bölgeye gönderildi.


3 milyon kişiye yardım ulaştırıldı


Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına özel yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Bursa İHH Başkan Yardımcısı Halil Asa, “Yaşanan sıkıntıları biraz dahi olsa giderebilmek, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına 95 ülkede İHH olarak faaliyetlerimizi ramazan boyunca yürüttük. Yaklaşık 3 milyonun üzerindeki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırdık. Suriye için başlattığımız kampanyamızda hedefimiz her gün bir yardım tırı toplamda ise 30 yardım tırı göndermek iken bugün 40’ıncı yardım tırımızı bölgeye uğurlamanın sevincini yaşıyoruz” dedi.


Görünce daha farklı oluyor


Bursa İHH’dan bir ekip ile geçen yıl Suriye sınırına giderek yardık dağıttığını anımsatarak konuşmasına başlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Buradan bakış açısı çok farklı oluyor. Ama orada görünce daha da farklı oluyor. İnşallah zaman ve mekân denk gelirse yine kardeşlerimizle beraber gidip oraları görmek istiyoruz. Çünkü gördükten sonra çalışmalarımız biraz daha değişiyor. Oradaki acıyı biraz daha kalbinde gönlünde hissediyorsun. Bu vesile ile tırların hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


İHH’ya teşekkür etti


“Müslümanların hamisi olan ve İslam’ın sancaktarı olan bu millet hep Anadolu coğrafyasına hapsedilmeye çalışıldı” diyerek sözlerine başlayan Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, “Bugünde yapılan odur. Bunu önce STK ile aşıyorsunuz sonra hükümetinizle aşıyorsunuz sonra silahlı kuvvetlerinizle aşıyorsunuz. Ve Anadolu coğrafyasının dışında milletin gözbebeği olarak baktığı bu Anadolu’daki bayrağa gerekli hakkı hukuku teslim etmiş oluyorsunuz. Sadece bu ekibin Bursa ayağı değil birde orada karşılayan ayağı var, sınır ötesinde çalışanları var. Biliyorum ki İdlib’e kadar da gitmeye çalışacaklar. Oraya barışı huzuru ümmetin birlik ve beraberliğini önce bu yardımlarımızla sonra da kalben ve onları gönülden fethetmek üzere ulaşmış oluruz. Ben İHH’ya ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Gürsu Müftüsü Mehmet Köktaş’ın yaptırmış olduğu duanın akabinde yardım tırları tekbirlerle Suriye sınırına uğurlandı.




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