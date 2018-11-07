Bursa'nın yeni valisi göreve başladı

Konya'dan Bursa'ya tayin olan Vali Yakup Canbolat görevine başladı.

Bursa'nın yeni valisi Yakup Canbolat, görevine resmen başladı. Tarihi vilayet binası önünde törenle karşılanan Canbolat, Bursa protokolü ile selamlaştı. Daha sonra kısa bir açıklama yapan Canbolat, “26 sene önce başladığım mülkî idare amirliğinde ülkemizin bir çok yerinde yaptığım görevlerden sonra vali olarak 3. görev yerim olan kadim başkent Bursa'ya tayin oldum. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış olan Konya'daki hizmet yarışını Osmanlı'nın payitaht şehri Bursa'da devam ettirme şerefine kavuşmuş oldum. İslam penceresinden baktığımız zaman Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin nazarından Emir Sultan Hazretleri'nin nazarına tevcih edildik. Bana bu lütfu bahşeden Cenab-ı Hak'a hamd ediyorum. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere vesile olan devlet büyüklerime de şükranlarımı arz ediyorum. Tarih boyunca hep önemli şehir olma özelliğini koruyan Bursa, hiç kuşku yok ki ekonomik, sosyal, kültürel yapısı, sanayii, ticareti ile zaten belli bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Bursa Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerinden kalma dini ve sivil mimarisi ile, İslam ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlarıyla, yeşili ve zengin şifalı su kaynakları ile, gölleri, şelaleleri, otantik mekanları ile kış turizminde bir marka olan Uludağ'ı, ülkemizin doğal ve kültürel canlılığını en iyi şekilde yansıtan ve dört mevsim alternatif turizm çeşitliğini sunan kültürlerin buluştuğu şehir olarak, kendine has şehircilik modelini yaşamakta ve yaşatmaktadır” dedi.

Emanet edilen bu kutsal görevi daha da ileriye taşıyacaklarını anlatan Yakup Canbolat, “Bursa'yı 2023 hedeflerine götürmek için gücümüzün yettiği yere kadar birlik ruhu ile hareket etmeye gayret edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışını ortaya koymaya gayret sarf edeceğiz. Görevim esnasında toplumun bütün fertlerini kucaklayacağım. Objektif, tarafsız olacağım. Makamın ideal ve etiğine bağlı, en olumsuz şartlarda bile görev şuuru içinde kamu hizmetleri icra edilecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından valilik şeref defterini imzalayan Canbolat, makamına geçti.