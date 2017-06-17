Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 10:55

Bursa’nın yollarına 100 milyon liralık asfalt

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, tüm ilçelerde asfalt yapılması için İller Bankası’ndan 100 milyon lira kredi çekilmesini onayladı.

Bursa’nın yollarına 100 milyon liralık asfalt

17 Haziran 2017 10:55


Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan 100 milyon lira kredi çekmesiyle ilgili talebi de gündeme geldi.


Tüm ilçelerin asfalt yapım işi için kredinin çekilmesine meclisten onay çıktı. Başkan Altepe, yaz sezonunun gelmesiyle şehir genelinde asfalt seferberliği başlatacaklarını söyledi.


Hamitler’de çöp sahasına yapılacak vadi ve rekreasyon alanı düzenlemesi için de 35 milyon liralık kredinin İller Bankası’ndan alınmasına da onay verildi.


Mecliste zeytin konusu da gündeme geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanları’ndan Erdem Saker, Hamitler’deki vadiye mutlaka zeytin ağaçlarının da dikilmesini tavsiye etti. Başkan Saker, “Dağ ilçeleri hariç Bursa’nın tüm ilçelerinde zeytin yetişiyor. Belediyelerimiz çam fidanı yerine zeytin ağacı dağıtsınlar, bunun dağıtımını teşvik etsinler. Akdeniz Bölgesi dünyadaki zeytinlerin yüzde 93’ünü kapsıyor. İspanya, İtalya, Yunanistan’ın ardından Türkiye dördüncü sırada. Çok değerli bir hazineye sahibiz. Ben Bademli’de yaptığım bir projede bir tane zeytin kesmedim. Gemlik’te de kentsel dönüşüm yapılırken boş alan bulun. Yerleşim yapacağınız yerdeki zeytinleri de nakledin. Yenilemeyi parti parti yapıp çürük bir bölgeyi yıkıp oraya zeytin de nakledebilrisiniz. Zeytin gayet nakli kolay olan bir ağaç. Fire vermeden de hayata devam ediyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!