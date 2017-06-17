Bursa’nın yollarına 100 milyon liralık asfalt

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan 100 milyon lira kredi çekmesiyle ilgili talebi de gündeme geldi.

Tüm ilçelerin asfalt yapım işi için kredinin çekilmesine meclisten onay çıktı. Başkan Altepe, yaz sezonunun gelmesiyle şehir genelinde asfalt seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Hamitler’de çöp sahasına yapılacak vadi ve rekreasyon alanı düzenlemesi için de 35 milyon liralık kredinin İller Bankası’ndan alınmasına da onay verildi.

Mecliste zeytin konusu da gündeme geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanları’ndan Erdem Saker, Hamitler’deki vadiye mutlaka zeytin ağaçlarının da dikilmesini tavsiye etti. Başkan Saker, “Dağ ilçeleri hariç Bursa’nın tüm ilçelerinde zeytin yetişiyor. Belediyelerimiz çam fidanı yerine zeytin ağacı dağıtsınlar, bunun dağıtımını teşvik etsinler. Akdeniz Bölgesi dünyadaki zeytinlerin yüzde 93’ünü kapsıyor. İspanya, İtalya, Yunanistan’ın ardından Türkiye dördüncü sırada. Çok değerli bir hazineye sahibiz. Ben Bademli’de yaptığım bir projede bir tane zeytin kesmedim. Gemlik’te de kentsel dönüşüm yapılırken boş alan bulun. Yerleşim yapacağınız yerdeki zeytinleri de nakledin. Yenilemeyi parti parti yapıp çürük bir bölgeyi yıkıp oraya zeytin de nakledebilrisiniz. Zeytin gayet nakli kolay olan bir ağaç. Fire vermeden de hayata devam ediyor” dedi.