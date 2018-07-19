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19 Temmuz 2018 11:16

Bursaray istasyonuna sıkışan kedi kurtarıldı

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bursaray hattında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Bursaray istasyonuna sıkışan kedi kurtarıldı

19 Temmuz 2018 11:16

Açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olan yavru kedi, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı.


Korupark Metro İstasyonu’na giren yavru kedi, insanlardan korkunca tren raylarının arasına kaçtı. Bursaray personeli, metronun altında kalarak ölmesinden korktukları yavru kediyi birkaç kez yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Bursaray personeli, birkaç gündür metro istasyonunda olan kedinin kurtarılması için Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yardım istendi. İstasyona giden veteriner ekipleri, açlık ve susuzluktan dolayı mecâlsiz kalan yavru kediyi yakaladı. Veteriner hekim tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından yavru kedi, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü. Burada serum takılan ve tetkikleri yapılan yavru kedi, bir süre daha müşahede altında tutulacak.




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