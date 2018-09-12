Bursaray'ın bekleme süresi 2 dakikaya inecek, katlı yollar inşa edilecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki sene sonra ulaşımın kesinlikle birinci problem olmaktan çıkacağını belirterek, "Master plan üzerinden ilerliyoruz. Bursaray'ın 20 milyon EURO'ya mal olacak yeni sinyalizasyon sistemiyle bekleme süresi 3,5 dakikadan 2-2,5 dakikaya inecek. Trafiğin kilit noktalarında katlı yollar planlıyoruz. Geçiş güzergahlarını da daha kolay sağlayacağız. Bizim bu planlı çalışmalarımız yeni dönem seçimlerinde aday olup olmayacağımıza da bağlı değil. Bursa'nın geleceği için şart " dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretin de trafik meselesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bursa'nın birinci probleminin ulaşım olduğuna işaret eden Aktaş, "Son dönemde yaptığımız araştırmalarda trafik konusunda bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Kavşaklarda akıllı uygulamalar, şerit genişletmeler, açılan birkaç bazı yol ve nihayetinde veya tek yön uygulamalarıyla beraber, trafikte ciddi rahatlamalar görüldü. Artık bu konuda bütüncül hareket ediyoruz. Bursa'da artık bunun konuşulmamasını istiyoruz. 2 yıl içerisinde inşallah Bursa'nın trafikle alakalı bütün problemlerini bitirmek gibi bir niyetin içerisine girdik. Bu doğrultuda hareket etmek durumundayız. Peki, bunları yaparken neler yapacağız, raylı sistemle alakalı yeni uygulamalarımız var. Özellikle yeni şehir hastanesi hattında kullanacağımız yeni bir plan var. Fizibilite aşamasında olduğu için ben çok detaylarına girmiyorum ama bu 2019 Ekim'de burası açılması düşünülüyorsa bizim bunu 1 yıllık süre zarfında bitirmemiz gerekiyor. Beraberinde Yıldırım ve Osmangazi hatlarında ulaşım meselesini giderecek önceliğimiz var. İkinci konu mevcut hatların revizyonu. Sinyalizasyon yaklaşık 20 milyon Euro yatırım gerektiriyor. Bu yatırım, Bursaray'da mevcut zaman aralığını 3,5 dakikadan 2-2,5 dakikaya düşürecek. Hiçbir şey yapmasak mevcut kapasitesiyle yüzde 40 daha fazla yolcu taşımak demek. Günde 300 bin yolcu taşıyoruz. Eğer sinyalizasyon yenilenirse 400 binden fazla yolcu taşıyacağız. Yani o yoğunluğun azalması demek ve toplu ulaşımın tercih edilmesi demek. Ama biz ulaşımda indirimlere de gidiyoruz. Çünkü bu indirimlere gidilmesinin nedenlerinden biri de, toplu ulaşıma insanları teşvik etmek. İnsanların kendi araçlarını tercih etmeden, toplu ulaşımla hareket etmelerini sağlamak. Bir taraftan duraklardaki ve istasyonlardaki sıkıntılardan asansörlerden yürüyen merdivenlerden bunların hepsi halletmeye çalışıyoruz. Ana konu olarak söylemek gerekirse üçüncü konu olarak master plan ile devreye koyacağımız katlı yollarımız var. Bu katlı yollarla beraber inşallah biz geçiş güzergâhlarını daha kolay sağlayacağız daha kolay kısa zaman içerisinde bunlar hallolacak. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki, Bursa'da iki sene sonra artık ulaşım kesinlikle birinci öncelikli problem olmayacak. İnsanoğlunun yaşadığı her yerde muhakkak suretle problemler vardır ama Bursa'da ulaşım çok fazla konuşuluyor çok fazla sıkıntısını yaşıyor. Bizim ulaşım problemini kökten halletmek gibi çözmek gibi bir hedefimiz var" diye konuştu.

Beşyol Acemler arasına katlı yollar inşa edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı, kentin ana damarı olan ve Boğaziçi Köprüsü'nden daha çok, günde 200 binden fazla aracın geçtiği Acemler Kavşağı'nda kilidi açmaya çalışıyor. Ulaşımla ilgili master plan çerçevesinde hareket edeceklerini ifade eden Alinur Aktaş, " Bizim en problemli noktalarımızdan birisi; yakın doğu çevre yolu dediğimiz yol. Özellikle Beşyol ve Acemler Kavşağı arası. Burada iki tane katlı yolumuz var. Yine Acemler'e yakın kısımda katlı yollarımız var. Şehrin birkaç farklı noktasında bize çıkarılan dört ayrı nokta var. Yoğunluğun olduğu bölgelerde, o yoğunluğu bertaraf etmek için yapılan hamleler olacak. Amacımız trafiğin durmamasını sağlamak. Ağırlaşabilir fakat trafik durmasın. Biz tamamen sinyalizasyonu, yani trafik ışıklarını kaldırmak istiyoruz. Ana aksta sinyalizasyonun olmasının hiçbir esprisi yok. Fakat biz hala ana hatta sinyalizasyonu kullanmak zorunda kalıyoruz. Buralara yeni üst geçitler yapacağız. İzmir Yolu Bankalar önü, Panayır, Erikli ve Belediye binası önünde üst geçit çalışmamız olacak. Amaç burada trafiğin durmadan akmasını temin etmek. Beraberinde tabiki de özellikle sanayi bölgelerimizi şehire sokmadan daha kolay şehir dışına deplase edebilmek için yapılacak birkaç çalışmamız daha var. Bunları yaparken de elimizde de sınırsız bir bütçemiz yok. Bursaray'ın sinyalizasyon konusunu da çalışıyoru z. Sponsor, yap işlet devret gibi bir çalışma düşünüyoruz. Mevcut mali durumu göz önüne almak durumundayız. Birkaç yatırımcı var bu konuyla alakalı. Biz onlarla görüşerek adımlar atıyoruz. En geç 8 ay içerisinde hayata geçirmek istediğimiz bir proje bu. Ben yeni dönemde olurum ya da olmam. Genel merkezle yapılan toplantıda ifade ettim. Aday göstermeyeceğinizi söyleyebilirsiniz, biz medeni insanlarız. Bu duyguyu üç dönem bana yaşattı nız. En içten duygularımla teşekkür ediyorum. İstişare toplantısında bunu ifade etmiştim. Ama bu çalışmaların hangi sürede aday olursanız olun yapılması lazım. Çünkü Bursa'nın buna şiddetle ihtiyacı var. Dolayısıyla konuyu adaylık ve benzeri konuya endekslememek gerektiğini düşünüyorum. Yol haritası var, rakamlara dayanan şehrin geleceğini öngören 1/100 bin ölçekli plana pararel ve bu şehrin doğrularını ortaya koymalıyız. Göz kararı birilerinin fantazisiyle, düşüncesiyle ortaya çıkan bir proje değil. Yani sahada yapılan; yıllarca süren araştırma ve incelemeler sonucu ortaya çıkan nihayetinde sonuçlarla bu iş ortaya konmuş durumda" diye konuştu.