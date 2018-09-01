Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 10:57

Bursaspor 3 puana kilitlendi

Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçından galip gelerek, ligde ilk galibiyetini almak istiyor.

Bursaspor 3 puana kilitlendi

01 Eylül 2018 10:57


Spor Toto Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, 4. hafta maçından yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. İlk 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elden eden ve oynadığı futbolla dikkat çeken yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.



Süper Lig’de 99. randevu


İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 99. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 98 karşılaşmanın 45’inde Beşiktaş sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 16 mücadelede 3 puana uzanmayı başardı. 37 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş 10 maçtır yenilmiyor


Konuk ekip Beşiktaş ligde Bursaspor’a karşı oynadığı son 10 maçın 9’unda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Pinto, Batalla ve Ferhat Kiraz ile bulduğu gollerle 3-0’lık skorla almıştı.



Öte yandan Bursaspor’da Stephane Badji’nin durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç