Bursaspor 3 puana kilitlendi

Spor Toto Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, 4. hafta maçından yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. İlk 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elden eden ve oynadığı futbolla dikkat çeken yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Süper Lig’de 99. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 99. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 98 karşılaşmanın 45’inde Beşiktaş sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 16 mücadelede 3 puana uzanmayı başardı. 37 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş 10 maçtır yenilmiyor

Konuk ekip Beşiktaş ligde Bursaspor’a karşı oynadığı son 10 maçın 9’unda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Pinto, Batalla ve Ferhat Kiraz ile bulduğu gollerle 3-0’lık skorla almıştı.

Öte yandan Bursaspor’da Stephane Badji’nin durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.