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Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla cumartesi günü oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.


İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve topla oynama çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları bulunan Henri Saivet antrenmana katılmazken, Aurelien Chedjou ise salonda çalıştı.



Saivet 4 hafta yok


Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Henri Saivet'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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