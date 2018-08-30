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30 Ağustos 2018 21:20

Bursaspor antrenmanında meşale şov

Bursaspor, Beşiktaş maçı öncesi U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Bursaspor antrenmanında meşale şov

30 Ağustos 2018 21:20

Taraftara açık olan mücadelede meşale şov yapıldı.


Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, U21 takımı ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Taraftara açık olan mücadelenin ikinci yarısında Bursaspor taraftarı meşalelerle tribünü aydınlattı. Maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekleyen taraftarların yaktığı meşaleler stadyumu dumanlarla kapladı.


35’er dakikalık devreler halinde tamamlanan maçı U21 takımı Abdülkadir Çelik ve Ali Akman’ın golleriyle 2-1 kazandı. Bursaspor A takımının golünü ise Jani Atanasov kaydetti. Yeşil-beyazlı ekibinin yeni transferlerinden Lasmin Latovlevici ve Santiago Vergini de mücadeleye ilk 11’de başladı.


Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı unutmayan futbolcu ve teknik ekip maç öncesi büyük bir Türk Bayrağı açtı. Futbolcular da ellerindeki çiçekleri taraftarlara dağıttı.




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