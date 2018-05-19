Bursaspor başkan adayından 50 milyon Euro’luk destek açıklaması

Keskin, başkanlığa seçilmesi halinde yapılacak olan bu anlaşmanın Bursaspor’un tarihinde önüne gelmemiş bir fırsat olduğunu öne sürdü.

Bursaspor’da 26-27 Mayıs tarihlerinde iki oturum halinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Lemi Keskin, Timsah Arena’nın isim hakları konusunda yatırım ortağı olan Contec Global Incestments firmasının 50 milyon Euro’luk geri dönüşsüz kaynak desteğini açıkladı.

Bir otelde yapılan toplantıya Başkan Adayı Lemi Keskin ile yönetiminde yer alan isimler ve davetlilerin yanı sıra Contec Global Incestments firması başkanı Sid Kevin Ghadiani ve yardımcısı Farshad Nasiri Babelani de katıldı.

Seçim sonrası Bursaspor ile daha uzun işbirliği içerisinde girecekleri konusunda ümidinin olduğunu ifade eden Contec firması başkanı Sid Kevin Ghadiani, “Bursa’dan çok yakın bir arkadaşım projeyi bize tam anlamıyla açıkladı. Bu kişiye sonsuz güvenimiz var. Bursaspor projesini yakın incelemeye aldık. Çok yüksek bir potansiyelin olduğunu görüyoruz. Tüm bu planlara ve öngörülerine inanıyoruz. Sponsor olmak ya da yatırımcısı olmak tek taraflı değil, çift taraflı bir iştir. Bursaspor yönetim kuruluna danışmanlık yapacağız. Sponsorların daha çekici ve açık olması için destek olacağız. Yerine getirilmesi gereken noktalar var. Ancak bunlar sonrasında sponsor olan taraf sizlere destekçi olabilir. Gerçek işe seçimden sonra başlayacağız. Çok yakın bir işbirliği olacak. Hem firmamız hem de Bursaspor’un başkanı el el çalışmak zorundalar. Bursaspor ile sözleşmenin yapılması lazım. Lemi bey ile hala görüşüyoruz. Şu an itibariyle hala bir başkan görevinde olmadığı için ilk kontratımızı Bursaspor yönetimi ile yapacağız. Açıkladığım tüm şartların çok yakın zamanda yerine getirebileceğine inanıyorum” dedi.

"Bazı sponsorları hemen devreye sokacağız"

Türkiye’deki başka kurumlar ile uzun yıllardır çalıştıklarını ifade eden Ghadiani, “Başka projelerimiz de gerçekleşecek yakın zamanda. Biz Bursaspor için teknik analizlerimizi yaptık. Bu bizler için önemli bir konu. Başaracağımıza da inanıyorum. Ödeme planları aşamalar halinde yapılacak. Futbol kulübü olarak ilk defa böyle bir anlaşma yapacağız. Sözleşme çerçevesinde ilk yapılması gereken iş stadyumun incelenmesi. Seçim öncesinde ciddi anlamda bunu yapamıyoruz. Bazı sponsorları hemen devreye sokacağız. Yönetime doğru planı oluşturması için desteğimizi de vereceğiz. Aktif olarak yatırım yapıyoruz. Biz de çalışacağız Bursaspor ile beraber. Bütün hedeflerine ulaşması için beraber çalışacağız” diye konuştu.

"Bursaspor tarihinde önüne gelmemiş bir fırsat"

Şu anki Bursaspor’u ‘hasta’ olarak gördüğünü ifade eden Başkan Adayı Lemi Keskin de, “Diğer adaylara da bakıyorum; kulüp personeli 4 aydır maaş alamıyor, mali kriz var, transfer yapmamız lazım ama para bitti, diğer adaylardan hiçbiri ‘para koyacağız’ demiyor. Bursaspor’u hasta olarak görüyorum. Bizim kan kaybını bitirmemiz lazım. Bursaspor’un borcunu görelim, hiç olmazsa bugünü yakalamasına yardımcı olalım diyoruz. Bursaspor tarihinde önüne gelmemiş bir fırsat. Bu şehirde güvensizlik oluşturulmak isteniyor. Bursaspor’un hiçbir şeyi riske atılmıyor, teminat edilmiyor. Göreceksiniz 3-5 ay içerisinde stadyumun isim hakkı öngördüğümüz ücretin üzerinde satılacak. Stat ismini satabileceklerine emin oldular ki bu parayı verecekler” dedi.