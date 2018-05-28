Başkan Ay, zafer sonrası Emir Sultan Hazretleri’ni ziyaret ederek türbede dua etti.

Bursaspor’da yapılan olağan seçimde 1060 oy alarak güven tazeleyen Başkan Ali Ay, stadyumdan ayrıldıktan sonra soluğu Emir Sultan Türbesi’nde aldı.

Yeşil beyazlı camiada yaşanan genel kurul heyecanı sona erdi. Mevcut Başkan Ali Ay’ın güven tazelediği seçimin ardından Ali Ay ve ekibi Emir Sultan Türbesi’ne giderek dua etti, namaz kıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılan genel kurul sonrasında kürsüden eski bir gelenek olarak gördüğünü söylediği ziyareti sıcağı sıcağına gerçekleştiren Ay, “Bursaspor’umuzun geleceğinin önünün açılması için dua ettik. Tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seçim dönemi yaşadık. Diğer adayların da Bursaspor’a hizmet etme aşkını gördük. Biz teveccüh gördük, bayrak bize tekrar emanet edildi. Biz de ekibimizle birlikte omuzlarımıza yüklenen bu çok önemli sorumluluk yükünü inşallah sırtlayacağız ve bu sezon tüm camianın yüzünü güldüreceğiz.” diye konuştu.

"Çok çalışacağız"

Ziyaretin ardından Emir Sultan Mahallesi Merkezi’nde taraftarlarla bir araya gelen Başkan Ali Ay, bu hafta içerisinde yeni dönemle ilgili somut adımları atıp yeni sezonun startını vereceklerini belirterek, “Taraftarlarımızdan tek ricam, biraz sabırlı olsunlar. Hep söylediğimiz gibi biz çok acı tecrübeler yaşayarak yoğrulduk. Bunun karşılığını inşallah doğru hamleler ve doğru işlerle hepiniz göreceksiniz. Bursaspor

camiası başarılar ve güzellikler hak ediyor. Biz de bunu gerçekleştirmek için çok çalışacağız.” dedi.