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04 Ağustos 2018 13:06

Bursaspor Başkanı’ndan transfer müjdesi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Taraftarlarımız merak etmesin biz hocamız, ekibimiz ve yönetimimizle yeni transferleri yapacağız" dedi.

Bursaspor Başkanı’ndan transfer müjdesi

04 Ağustos 2018 13:06


Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetimi Tarihi Çarşı Bursasporlu Taraftarlar Derneği üyeleriyle kahvaltıda buluştu.


Taraftarlara "Kombinenizi alın başarıda sizin de katkınız olsun" diye seslenen Başkan Ay, "Sezon başlıyor inşallah bu sene çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Taraftarlarımız merak etmesin biz hocamız, ekibimiz ve yönetimimizle yeni transferleri yapacağız. Ancak biraz daha sabırlı olmak durumunda kalıyoruz. Çünkü herkes biliyor bütün kulüplerin durumlarını, malum yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nokta atışları yapmak istiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız transferlerden herkes memnun. Bundan sonra da yaptığımız transferlerden memnun kalacaklar. Allah Bursaspor’a güzel günler göstersin inşallah. Hepinizi seviyor sayıyor ve stada bekliyoruz. Kombinelerinizi alın başarıda sizin de katkınız olsun" dedi.



Çakman: "Ben Bursaspor’umuzun bu sene grafiğini yükselteceğini düşünüyorum"


Tarihi Çarşı Bursasporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Çakman ise, “İlk deplasman maçımızda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. İnşallah tüm ümitsizlik ve olumsuzluklara rağmen ben Bursaspor’umuzun bu sene grafiğini yükselteceğini düşünüyorum. Hepimizin duaları bu yönde. Başkanım Ali Ay ve yöneticilerimiz taşın altına elini koydular. Biz seçilmiş yönetime dernek olarak canı gönülden destek veriyoruz. Tüm dualarımız Bursaspor’umuz ve yöneticilerimizle birlikte” şeklinde konuştu.


Kahvaltı sonunda Tarihi Çarşı Bursasporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Çakman, Başkan Ay’a Bursaspor forması hediye etti.




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