Bursaspor Batalla’sız çalıştı

Yeşil-beyazlılarda, kasığında ağrı bulunan Arjantinli yıldız Pablo Batalla antrenmanda yer almadı.

Süper Lig’in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi saat 17.00’de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Antrenmanda sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım takımdan ayrı olarak çalışırken, kasığında ağrı bulunan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla ise tedbir amaçlı çalışmaya katılmadı. Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı alınan 3-0’lık galibiyetin ardından yeşil-beyazlı oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Topla birlikte yapılan çalışmaların ardından antrenmanın basına kapalı olan bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Timsah, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.