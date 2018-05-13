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13 Mayıs 2018 15:56

Bursaspor, Batalla’ya veda ediyor

Sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan ve Bursa’daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Batalla için karşılaşma öncesi veda töreni düzenlendi.

Bursaspor, Batalla’ya veda ediyor

13 Mayıs 2018 15:56

Deneyimli oyuncuya plaket takdim edilirken, adının ve Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu 10 numaralı forma da verildi.


Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Bursaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesi Bursa’daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla için veda töreni düzenlendi. Taraftarların sevgilisi haline gelen deneyimli oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını, Arjantin’de 1 yıl daha futbol oynayarak hayalini gerçekleştirdikten sonra kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Karşılaşma öncesi plaket ve Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu forma hediye edilen Batalla için taraftarlar da pankartlar açtı. Stadyumun scoreboardlarında Batalla’nın attığı gollerin görüntüleri yayınlanırken, reklam panolarında ise ‘Sonsuza kadar Pablo’ ve ‘Pablo Martin Batalla’ yazıları yer aldı.



8 sezonda 248 maça çıktı


Bursaspor’un Süper Lig’deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve yeşil-beyazlı forma ile görev aldığı 8 sezonda toplam 248 resmi maça çıkan yıldız isme taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde hep bir ağızdan Pablo Martin Batalla tezahüratları yapılırken, duygusal anlar da yaşadı. Maç öncesi stadyum zeminine 2 büyük Batalla forması açıldı.




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