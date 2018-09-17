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Bursaspor beraberliğe abone

Bursaspor, Çaykur Rizespor ile berabere kalarak üst üste 4 maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.


Yeşil-beyazlı takımın yeni sezonda galibiyet hasreti devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan Bursaspor, sırasıyla Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Oynadığı futbolu skora yansıtamayan yeşil-beyazlılar, üst üste 4 kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Önümüzdeki haftalar için oynadığı futbolla umut veren Timsah, cuma günü oynanacak Başakşehir maçında şeytanın bacağını kırmak istiyor. 5 müsabakada 4 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.



Deplasman fobisi devam ediyor


Bursaspor, deplasmanlarda kazanamamaya devam ediyor. Son 13 deplasman maçında sadece Kardemir Karabükspor'u mağlup eden yeşil-beyazlılar, 10 karşılaşmayı puansız kapattı. Timsah, 2 karşılaşmada ise, sahadan 1 puanla ayrıldı.

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