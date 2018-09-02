Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 20:59

Bursaspor-Beşiktaş maçında taraftara alkol kontrolü

Bursa Emniyeti Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bursaspor-Beşiktaş maçında taraftara alkol kontrolü

02 Eylül 2018 20:59

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla siyah-beyazlı takımın taraftarının maça girilmesi yasaklanırken, yeşil-beyazlı taraftar ise alkol kontrolünden geçirilerek stada alındı.


Bursaspor-Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Timsah Arena Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan günler önce güvenlik toplantısı yapan Bursa emniyeti, stada girişte geniş çaplı önlem aldı. İl Spor Güvenlik Kurulunca herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmaması için siyah-beyazlı takımın taraftarının stada girmesi geçtiğimiz gün yasaklanmıştı. Bursa emniyeti ise yeşil-beyazlı taraftarı içeri alırken alkolmetre ile kontrol yaptı. Aynı zamanda stadyumu drone desteği ile havadan da görüntüleyen Bursa polisi, meydana gelebilecek her türlü güvenlik zafiyetine karşı yoğun tedbirleri ile dikkat çekti. Saat 21.45’de başlayacak olan maçı izlemek isteyen futbol severler stadyumdaki yerini almaya başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç