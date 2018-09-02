Bursaspor-Beşiktaş maçında taraftara alkol kontrolü

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla siyah-beyazlı takımın taraftarının maça girilmesi yasaklanırken, yeşil-beyazlı taraftar ise alkol kontrolünden geçirilerek stada alındı.

Bursaspor-Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Timsah Arena Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan günler önce güvenlik toplantısı yapan Bursa emniyeti, stada girişte geniş çaplı önlem aldı. İl Spor Güvenlik Kurulunca herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmaması için siyah-beyazlı takımın taraftarının stada girmesi geçtiğimiz gün yasaklanmıştı. Bursa emniyeti ise yeşil-beyazlı taraftarı içeri alırken alkolmetre ile kontrol yaptı. Aynı zamanda stadyumu drone desteği ile havadan da görüntüleyen Bursa polisi, meydana gelebilecek her türlü güvenlik zafiyetine karşı yoğun tedbirleri ile dikkat çekti. Saat 21.45’de başlayacak olan maçı izlemek isteyen futbol severler stadyumdaki yerini almaya başladı.