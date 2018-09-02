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02 Eylül 2018 21:48

Bursaspor-Beşiktaş maçından notlar

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 4.

Bursaspor-Beşiktaş maçından notlar

02 Eylül 2018 21:48

hafta maçında tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.


Yeşil-beyazlı takım Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ligde oynanan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlılar müsabakayı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



Taraftarlardan yoğun ilgi


Yeşil-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi tribünlerin büyük bir kısmını doldurdu. Tribünlerde yaptıkları tezahüratlar ve atkı şovlarla taraftarlar görsel şölen oluşturdu. Ayrıca Bursasporlu taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırıp, yumruk şov yaptırdı. Güvenlik gerekçesiyle müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar bulunmuyor.



Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer’e destek


Yeşil-beyazlı takımda Harun Tekin’in Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, kaleyi Okan Kocuk’a emanet etti. Isınma hareketlerine çıkan iki kaleciye taraftarlar büyük destek verdi.


Cüneyt Çakır’ın yöneteceği müsabakaya Bursaspor, ‘efsane çubuklu forma’, Beşiktaş ise siyah forması ve siyah şortu ile mücadele edecek. Müsabaka saatinde hava sıcaklığının 25 derece olması tahmin ediliyor.



Yeni transferlerden Chedjou ve Latovlevici 11’de


Öte yandan yeşil-beyazlı takımın yeni transferlerinden Chedjou ve Latovlevici Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından ilk 11’de görevlendirildi. Santiago Vergini, Umut Meraş, Umut Nayir ve Diafro Sakho ise yedek kulübesinde bekleyecek. Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Loris Karius ilk 11’de başlarken, Adem Ljajic ise yedekler arasında yer aldı. Bursaspor’da sakatlığı bulunan Badji ise maç kadrosunda yer almadı.



İlk 11’ler


Her iki takım müsabakaya şu ilk 11’ler ile çıkacak:


“Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Henri Saivet, Burak Kabacak, Furkan Soyalp, Allano Lima, Bogdan Stancu.”


“Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano Correia, Gary Medel, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Alvaro Negredo.”




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