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Bursaspor en çok ceza alan 3. takım

Bursaspor, çirkin ve kötü tezahürattan aldığı cezalardan dolayı bu kategoride 3.

sırada yer aldı.


Yeşil-beyazlılar, 11. haftası geride kalan Süper Lig'de çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı ağır fatura ödedi. Bursaspor, 3 kez çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza alarak, en çok ceza ödeyen kulüp sıralamasında 3. sırada yer alıyor. En çok cezayı 285 bin lira ile Fenerbahçe öderken, sarı-lacivertlileri 227 bin lira Beşiktaş takip etti. Bursaspor ise, 225 bin lira ile en çok cezayı ödeyen 3. takım oldu. Ayrıca yeşil-beyazlı takıma tribün bloğundaki taraftarlara bloke cezası da verilmişti.

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