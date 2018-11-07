Bursaspor en çok ceza alan 3. takım

sırada yer aldı.

Yeşil-beyazlılar, 11. haftası geride kalan Süper Lig'de çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı ağır fatura ödedi. Bursaspor, 3 kez çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza alarak, en çok ceza ödeyen kulüp sıralamasında 3. sırada yer alıyor. En çok cezayı 285 bin lira ile Fenerbahçe öderken, sarı-lacivertlileri 227 bin lira Beşiktaş takip etti. Bursaspor ise, 225 bin lira ile en çok cezayı ödeyen 3. takım oldu. Ayrıca yeşil-beyazlı takıma tribün bloğundaki taraftarlara bloke cezası da verilmişti.