Bursaspor Ertuğrul Ersoy ile sözleşme uzattı

Bursaspor, genç kaptanı Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. 4 yıl öncesinde yeşil-beyazlılara ilk profesyonel imzayı attığında kaptanlığı hayal ettiğini dile getiren Ersoy, şimdiki hedefinin ise Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı takım genç kaptanı Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesi Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2022'ye kadar uzatıldı. Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Ertuğrul ile sözleşme uzatmak için buradayız. Özellikle burası istedik. Çünkü Ertuğrul 13 yaşında Gölcük'ten buraya geldi. Altyapı futbolcularımıza örnek olsun diye Vakıfköy'de yapıyoruz bu töreni. Ertuğrul, Bursaspor'un kaptanı. Olması gereken de bu. Sizlere örnek olsun. Demek ki çalışınca hepiniz Ertuğrul veya Enes olabilirsiniz” diye konuştu.

Ali Ay: “Ertuğrul gidecekse Avrupa'ya gitsin”

“Ertuğrul'u biz bundan sonra da kaptan olarak görmek istiyoruz” diyen Ay, “Gidecekse de Avrupa'ya gitsin istiyoruz. Bizi orada temsil etsin istiyoruz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu anda milli takımda. Bundan sonra da oranın as takım futbolcularından olacaktır. Kendisinden Allah razı olsun. Ayrıca Samet hocama da teşekkür ederim. Altyapımıza çok önem veriyor. Buradaki hocalarımıza da teşekkür ederim. 8-9 altyapıdan gelen oyuncularımız A takımda antrenmana çıkıyor. 2 sene sonra yüzde 50'nin üzerinde altyapıdan oyuncu görmek istiyorum. Sistemimizi de buna göre kurduk. İnşallah başarılı ve verimli olurlar. Daha nice Ertuğrullar ve Enes'le çıkar. Biz de Bursaspor'u zevkle izleriz" diye konuştu.

Ertuğrul Ersoy: “Profesyonel imzayı attığımda kaptanlık hayal etmiştim”

Ertuğrul Ersoy ise, imza törenin yapıldığı tesisin kendisi için anlamı büyük olduğunu belirterek, "Gelirken yolda bir şey hatırladım ve o günlere geri döndüm. 4 yıl öncesinde burada ilk profesyonel imzayı attığımda kaptanlığı hayal etmiştim. Şimdi kaptan olarak sözleşmesini yenileyen bir futbolcu olarak karşınızdayım. Şu anda ne kadar gururlu olduğumu anlatamam. Başkanım ve menajerim 15 dakika içinde sözleşmeyi halletti. Ne biz ne de kulübümüz sıkıntı oluşturdu. Böyle de olması gerekirdi” açıklamasını yaptı.

“Şimdi de hedefim Avrupa'da oynamak”

Üzerinde emeği olan tüm hocalara teşekkür eden Ersoy, “Bugünün mimarı onlardır. Hedeflerim, her zaman söylediğim gibi kaptanlıktı. Şimdi de hedefim Avrupa'da oynamak var. Bana inananları Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Ben bunu erken yaşlarda kafamda belirlemiştim. Kulübüm de arkamda. Bana inananlara ve güvenenlere çok teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ertuğrul Ersoy, sözleşmeye imza attı ve altyapı oyuncularına hediyeler dağıtıp, birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.